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7/24 Dinle Karam

Karam Şarkı Sözleri

Duygu Koçak Karam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duygu Koçak Karam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duygu Koçak

Duygu Koçak

Karam

  • Gerizler Başı

  • Karam

  • Dostum Dostum

  • Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

  • Kerkük Zindanı

  • Ötme Bülbül

  • İnce İnce Bir Kar Yağar

  • Hacel Obası

  • Divane Aşık Gibi

  • O Sultan Beni

  • Hastane Önünde İncir Ağacı

  • Potbori

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