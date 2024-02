Duygu Koçak

Ben bugün yarimden ayrı düşeli Her günüm bir yıla döndü gidiyor Yine zından oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Yine zından oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Hayal hayal olmuş bu bizim eller Dostun bahçesinde açılsın güller Her sabah her seher öter bülbüller Aşkımız sineme kondu gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Her sabah her seher öter bülbüller Aşkımız sineme kondu gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor