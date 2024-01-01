Duygu Koçak

Hastane Önünde İncir Ağacı Hastane önünde incir ağacı, anam ağacı, Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı, Hastane önünde incir ağacı, anam ağacı, Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı, *** Baştabip geliyor zehirden acı, anam vay acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu, anan dert oldu Ellerin vatanı da bana yurt oldu. anam yurt oldu *** Mezarımı kazın bayırdan düze. anan oy düze Yönünü çevirin sıladan yüze. anam vay yüze Yönünü çevirin sıladan yüze. anam vay yüze *** Benden selam söylen sevdiğinize sevdiğinize Başına koysun kareler bağlasın anam bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın, anam ağlasın *** Garip kaldım yüreğime dert oldu anam dert oldu Ellerin vatanı da bana yurt oldu, anam yurt oldu

Dostum Dostum Bin cefalar etsen almam üstüme, oy Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy Varıp yad ellere meyil verirsen, oy Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** İlahi onmaya yârdan ayıran, oy Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy Kula gölge ise Allah'a ayan, oy Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy İster isem Dünya malın vermişler, oy Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum? Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum? Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Ben bugün yarimden ayrı düşeli Her günüm bir yıla döndü gidiyor Yine zından oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Yine zından oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Hayal hayal olmuş bu bizim eller Dostun bahçesinde açılsın güller Her sabah her seher öter bülbüller Aşkımız sineme kondu gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor *** Her sabah her seher öter bülbüller Aşkımız sineme kondu gidiyor Sinem ataşlara yandı gidiyor

Kerkük Zindanı Kerkük'ün zindanına attılar beni Kerkük'ün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni *** Bir yanım dağladılar ateşle annem Bir yanım dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler *** Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım Elbette birgün güler bize seneler, bize de seneler Elbette birgün güler bize seneler, bize de seneler

Ötme Bülbül Ötme bülbül ötme, şen değil bağım Dost senin derdinden ben yana, yana Tükendi fitilim, eridi yağım Dost senin derdinden ben yana, yana Ya dost ya dost ya dost dost *** Deryadan bölünmüş sellere döndüm Deryadan bölünmüş sellere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Vakitsiz açılmış güllere döndüm Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana Ya dost ya dost ya dost dost *** Haberim duyarsın peyikler ilen Yaramı sarsınlar seyikler ilen Kırk yıl dağda gezdim geyikler ilen Dost senin derdinden ben yana, yana Ya dost ya dost ya dost dost *** Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim Yemeden içmeden sudan kesildim Hakkı pek sevdiğim için asıldım Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana Ya dost ya dost ya dost dost

Hacel Obası Hacel obasını engin mi sandın Ayağında putini var zengin mi sandın Her olur olmazı canım dengin mi sandın Ay da geçti göremedim yar seni Her olur olmazı dengin mi sandın Ay da geçti göremedim yar seni *** Suya gider bir incecik yolu var Sıktırmış kemeri canım ince beli var Söylerim söylemez tatlı dili var Ay da geçti göremedim yar seni Söylerim söylemez canım tatlı dili var Ay da geçti göremedim yar seni *** Merdivenden tıkır mıkır inişin Cıvıldaşır altın ile gümüşü İlk de söz verişin canım sonra dönüşün Ay da geçti göremedim yar seni İlk de söz verişin canım sonra dönüşün Ay da geçti göremedim yar seni

Divane Aşık Gibi Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda *** Yar senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... *** Yar senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... *** Baban Beni Babamdan Da Bir Kerrecuk İstesun Baban Beni Babamdan Da Bir Kerrecuk İstesun *** Allah'ın Emri İlan Gelinum Olsun Desin Allah'ın Emri İlan Gelinum Olsun Desin *** Yüksek dağın kuşuyum da Selviye konacağum Yüksek dağın kuşuyum da Selviye konacağum *** İste beni babamdan İste beni anamdan Vermezse kaçacağum Vermezse kaça *** İste beni babamdan İste beni anamdan Vermezse kaçacağum Vermezse kaça *** Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum *** Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bulu... *** Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bu...