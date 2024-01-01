Duygu Koçak

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Ötme bülbül ötme, şen değil bağım
Dost senin derdinden ben yana, yana
Tükendi fitilim, eridi yağım
Dost senin derdinden ben yana, yana
Ya dost ya dost ya dost dost
***
Deryadan bölünmüş sellere döndüm
Deryadan bölünmüş sellere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Vakitsiz açılmış güllere döndüm
Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana
Ya dost ya dost ya dost dost
***
Haberim duyarsın peyikler ilen
Yaramı sarsınlar seyikler ilen
Kırk yıl dağda gezdim geyikler ilen
Dost senin derdinden ben yana, yana
Ya dost ya dost ya dost dost
***
Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim
Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim
Yemeden içmeden sudan kesildim
Hakkı pek sevdiğim için asıldım
Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana
Ya dost ya dost ya dost dost
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Bin cefalar etsen almam üstüme, oy
Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy
Varıp yad ellere meyil verirsen, oy
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
İlahi onmaya yârdan ayıran, oy
Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy
Kula gölge ise Allah'a ayan, oy
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy
İster isem Dünya malın vermişler, oy
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
-
Ben bugün yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Yine zından oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Sinem ataşlara yandı gidiyor
***
Yine zından oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor
Sinem ataşlara yandı gidiyor
***
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
Günahı boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Günahı boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
***
Hayal hayal olmuş bu bizim eller
Dostun bahçesinde açılsın güller
Her sabah her seher öter bülbüller
Aşkımız sineme kondu gidiyor
Sinem ataşlara yandı gidiyor
***
Her sabah her seher öter bülbüller
Aşkımız sineme kondu gidiyor
Sinem ataşlara yandı gidiyor
-
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
***
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
***
Türkmen obalarından göçen anneler
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
***
Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım
Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım
Elbette birgün güler bize seneler, bize de seneler
Elbette birgün güler bize seneler, bize de seneler
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-
Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında putini var zengin mi sandın
Her olur olmazı canım dengin mi sandın
Ay da geçti göremedim yar seni
Her olur olmazı dengin mi sandın
Ay da geçti göremedim yar seni
***
Suya gider bir incecik yolu var
Sıktırmış kemeri canım ince beli var
Söylerim söylemez tatlı dili var
Ay da geçti göremedim yar seni
Söylerim söylemez canım tatlı dili var
Ay da geçti göremedim yar seni
***
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Cıvıldaşır altın ile gümüşü
İlk de söz verişin canım sonra dönüşün
Ay da geçti göremedim yar seni
İlk de söz verişin canım sonra dönüşün
Ay da geçti göremedim yar seni
-
Divane aşuk gibi
Dolaşirum yollarda
Divane aşuk gibi
Dolaşirum yollarda
***
Yar senun sebebune
Yâr senun sebebune
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul...
***
Yar senun sebebune
Yâr senun sebebune
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul...
***
Baban Beni Babamdan Da
Bir Kerrecuk İstesun
Baban Beni Babamdan Da
Bir Kerrecuk İstesun
***
Allah'ın Emri İlan
Gelinum Olsun Desin
Allah'ın Emri İlan
Gelinum Olsun Desin
***
Yüksek dağın kuşuyum da
Selviye konacağum
Yüksek dağın kuşuyum da
Selviye konacağum
***
İste beni babamdan
İste beni anamdan
Vermezse kaçacağum
Vermezse kaça
***
İste beni babamdan
İste beni anamdan
Vermezse kaçacağum
Vermezse kaça
***
Al şalım, yeşil şalım da
Dünyayı dolaşalum
Al şalım, yeşil şalım da
Dünyayı dolaşalum
***
Sen yağmur ol, ben bulut
Sen yağmur ol, ben bulut
Maçka'da buluşalım
Maçka'da bulu...
***
Sen yağmur ol, ben bulut
Sen yağmur ol, ben bulut
Maçka'da buluşalım
Maçka'da bu...
-
Gerizler başından hoplayamadım aman aman
Döküldü cephanelerim toplayamadım
Döküldü cephanelerim toplayamadım
Düşman galip geldi haklayamadım aman aman
***
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
***
Mahkeme önünden eğildim geçtim aman
Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım, düştüm
Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım, düştüm
Ahbap düşman oldu ben buna şaştım aman aman
***
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
Amanın amanın efeler öldürmen beni
Bir hiç uğruna da efem soldurman beni
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Hastane önünde incir ağacı, anam ağacı,
Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı,
Hastane önünde incir ağacı, anam ağacı,
Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı,
***
Baştabip geliyor zehirden acı, anam vay acı.
Garip kaldım yüreğime dert oldu, anan dert oldu
Ellerin vatanı da bana yurt oldu. anam yurt oldu
***
Mezarımı kazın bayırdan düze. anan oy düze
Yönünü çevirin sıladan yüze. anam vay yüze
Yönünü çevirin sıladan yüze. anam vay yüze
***
Benden selam söylen sevdiğinize sevdiğinize
Başına koysun kareler bağlasın anam bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın, anam ağlasın
***
Garip kaldım yüreğime dert oldu anam dert oldu
Ellerin vatanı da bana yurt oldu, anam yurt oldu
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