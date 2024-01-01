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7/24 Dinle Karnaval

Karnaval Şarkı Sözleri

Duygu Tarhan Karnaval şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duygu Tarhan Karnaval şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karnaval sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duygu Tarhan

Duygu Tarhan

Karnaval

  • Ayrılmam Ft Emir Ersoy

  • Anlatsam Ft Emir Ersoy

  • Aşk Ft Emir Ersoy

  • Cumhuriyet Ft Emir Ersoy

  • Hele Bi Gel Ft Emir Ersoy

  • Hiç Bana Sordun Mu Ft Emir Ersoy

  • Maskeli Balo Ft Emir Ersoy

  • Sayende Ft Emir Ersoy

  • Sen Miydin Ft Emir Ersoy

  • Sil Baştan Ft Emir Ersoy

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