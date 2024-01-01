Karnaval Şarkı Sözleri
Duygu Tarhan Karnaval şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duygu Tarhan Karnaval şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karnaval sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaşanan tüm güzel günleri sevinçleri
İçimde yeşeren umutları boğazıma dizdin
Şimdi ne var ne yoksa yaşanmış
Kırık dökük parçalanmış
Sakladım sıkıcı kitaplarla tozlu raflarda
***
Şimdi ne var ne yoksa yaşanmış
Kırık dökük parçalanmış
Sakladım sıkıcı kitaplarla tozlu raflarda
***
Oooof sayende oof senin sayende
Yeni bir kırık kalp yine bir mutsuz insan
Yitip giden hayaller sayende
***
Oooof sayende oof senin sayende
Yeni bir kırık kalp yine bir mutsuz insan
Yitip giden gençliğim sayende
***
Yeniden toplanmalı hayatta hep ayakta dik durmalı
Sıfırdan başlayacak cesareti bulmalı
Şimdi ne var ne yoksa yaşanmış
Kırık dökük parçalanmış
Sakladım sıkıcı kitaplarla tozlu raflarda
***
Şimdi ne var ne yoksa yaşanmış
Kırık dökük parçalanmış
Sakladım sıkıcı kitaplarla tozlu raflarda
***
Oooof sayende oof senin sayende
Yeni bir kırık kalp yine bir mutsuz insan
Yitip giden hayaller sayende
***
Oooof sayende oof senin sayende
Yeni bir kırık kalp yine bir mutsuz insan
Yitip giden gençliğim sayende
***
Oooof sayende oof senin sayende
Yeni bir kırık kalp yine bir mutsuz insan
Yitip giden hayaller sayende
Oooof sayende oof senin sayende
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Diken olsan ne yazar batsan kanatsan
Kabuk tutsa her yanım sen
Yardan öte olmuşsun
Beni sen doldurmuşsun
Herkese öfkeliyim sen yoksun diye
Bilemezler…Sevemezler
Sen ve ben günah olmuşuz
İstemezler…Silemezler
Çünkü biz aşkın dibine vurmuşuz
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
***
Senin gibi bağışlamazlar
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
Senin gibi senin gibi senin gibi
Aaah nerde…
Diken olsan ne yazar batsan kanatsan
Kabuk tutsa her yanım sen
Yardan öte olmuşsun
Beni sen doldurmuşsun
Herkese öfkeliyim sen yoksun diye
Bilemezler… Sevemezler
Sen ve ben günah olmuşuz
İstemezler… Silemezler
Çünkü biz aşkın dibine vurmuşuz
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
Senin gibi bağışlamazlar
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
Senin gibi senin gibi senin gibi
Aaah…
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
Senin gibi bağışlamazlar
Anlatsam anlamazlar
Sır versem saklamazlar
Bir gün köşeye sıkışsam
Senin gibi senin gibi senin gibi yar
-
Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
-
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde
***
Işıkları yakın nedir bu his
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
***
Hava ağır sıkıntıda sokaklar
Sensin kaldırımlardaki bu iz
Alışmaya çalıştıkça öfke gibi
Hasret büyüyor göğsümde sinsi sessiz
***
Işıkları yakın nedir bu his
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
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