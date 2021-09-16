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7/24 Dinle Düzce Türküleri

Düzce Türküleri

Yöresel Türküler

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Yemenimin Uçları

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Kalk Gidelim Dağlara

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Göynük Zeybeği

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Evlerim Evlerim

... KAPAT
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Düzce Türküleri

Düzce Türküleri

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