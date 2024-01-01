Estireyim Mi Şarkı Sözleri
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Düzce Türküleri
Estireyim Mi
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Estireyim Mi Estireyim Mi,
Yavrum Sana Fistan Kestireyim Mi.
Yavrum Sana Fistan Kestireyim Mi.
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Üç O Yandan Beş Bu Yandan,
Aman Bir De Bolu Yaylasından.
Yavrum Bir De Abant Yaylasından.
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Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay
Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam
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Köprünün Altı Örümcek,
Yavrum Aklımı Aldın Görüncek.
Aman Aklımı Aldın Görüncek.
***
Üç O Yandan,Beş Bu Yandan,
Yavrum Bir De Bolu Yaylasından.
Aman Bir De Abant Yaylasından.
***
Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay
Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam