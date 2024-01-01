Düzce Türküleri

Estireyim Mi Estireyim Mi, Yavrum Sana Fistan Kestireyim Mi. Yavrum Sana Fistan Kestireyim Mi. *** Üç O Yandan Beş Bu Yandan, Aman Bir De Bolu Yaylasından. Yavrum Bir De Abant Yaylasından. *** Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam *** Köprünün Altı Örümcek, Yavrum Aklımı Aldın Görüncek. Aman Aklımı Aldın Görüncek. *** Üç O Yandan,Beş Bu Yandan, Yavrum Bir De Bolu Yaylasından. Aman Bir De Abant Yaylasından. *** Tirilay Laylam,Tirilari Lay Lay Laylari Tirilay Lay Lay Lay Lam