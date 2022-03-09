Hotel California Şarkı Sözleri
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On a dark desert highway
Cool wind in my hair
Warm smell of colitas
Rising up through the air
Up ahead in the distance
I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
***
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
"This could be Heaven or this could be Hell"
Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say
***
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year)
You can find it here
***
Her mind is Tiffany-twisted
She got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty, pretty boys
That she calls friends
How they dance in the courtyard
Sweet summer sweat
Some dance to remember
Some dance to forget
***
So I called up the Captain
"Please bring me my wine"
He said, 'We haven't had that spirit here
Since 1969"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say
***
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis
***
Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said, 'We are all just prisoners here
Of our own device"
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast
***
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
"Relax, " said the night man
"We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave"
***
Karanlık bir çöl otobanında, serin rüzgar saçlarımda
Havaya karışan Colitaların ılık kokusuyla
İleride biraz uzakta, yanar döner bir ışık gördüm
Kafam ağırlaşmış ve görüşüm bulanıklaşmıştı
Geceyi geçirmek için durmak zorunda kaldım
***
Kadın, orada kapıda dikildi
Resepsiyon zilini duydum
Kendi kendime düşünüyordum
''Cennet de olabilir bu, cehennem de''
Sonra bir mum yaktı, yolu gösterdi bana
Koridor boyunca sesler vardı
Sanırım, şöyle dediklerini duydum...
***
Hoş geldiniz Hotel Kaliforniya'ya
Ne hoş bir yer
Ne hoş bir yüz
Bir çok oda, Hotel Kaliforniya'da
Yılın her anında, bulabilirsiniz burada
***
Kadının aklı para ve güce takılı, Mercedes hatları vardı
Etrafında arkadaşlarım diye adlandırdığı bir çok hoş mu hoş erkekler vardı
Avluda tatlı yaz teriyle nasıl da dans ediyorlar
Hatırlamak için bazı danslar, bazısıysa unutmak
***
Derken Şefi çağırdım:
''Lütfen şarabımı getirin'' Adam dedi ki:
''O ruhumuz yok 1969'dan beri''
Ve hala gece yarılarında uyandıran
O sesler çağırıyor çok uzaklardan
***
Hoş geldiniz Hotel Kaliforniya'ya
Ne hoş bir yer
Ne hoş bir yüz
Beklentilerin karşılanır Hotel Kaliforniya'da
Ne hoş bir süpriz, mazeretlerini de getir
***
Tavandaki aynalar,
Buzdaki pembe şampanya
Ve kadın dedi ki:
''Biz hepimiz sadece kendi eğilimlerimizin mahkumuyuz burada''
Ve üstadlar salonunda
Şölene toplandılar
Sapladılar çelik bıçaklarını
Ama öldüremezler henüz canavarı
***
Hatırladığım son şey
Kapıya doğru koşuyordum
Koridoru geri bulmak zorunda kaldım
Daha önce bulunduğum
''Sakin'' dedi bekçi
''Ağırlamak için programlandık biz
İstediğinde çıkış yapabilirsin
Ama unutamazsın asla''