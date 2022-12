On a dark desert highway Cool wind in my hair Warm smell of colitas Rising up through the air Up ahead in the distance I saw a shimmering light My head grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night *** There she stood in the doorway I heard the mission bell And I was thinking to myself "This could be Heaven or this could be Hell" Then she lit up a candle And she showed me the way There were voices down the corridor I thought I heard them say *** Welcome to the Hotel California Such a lovely place (such a lovely place) Such a lovely face Plenty of room at the Hotel California Any time of year (any time of year) You can find it here *** Her mind is Tiffany-twisted She got the Mercedes Benz She got a lot of pretty, pretty boys That she calls friends How they dance in the courtyard Sweet summer sweat Some dance to remember Some dance to forget *** So I called up the Captain "Please bring me my wine" He said, 'We haven't had that spirit here Since 1969" And still those voices are calling from far away Wake you up in the middle of the night Just to hear them say *** Welcome to the Hotel California Such a lovely place (such a lovely place) Such a lovely face They livin' it up at the Hotel California What a nice surprise (what a nice surprise) Bring your alibis *** Mirrors on the ceiling The pink champagne on ice And she said, 'We are all just prisoners here Of our own device" And in the master's chambers They gathered for the feast They stab it with their steely knives But they just can't kill the beast *** Last thing I remember, I was Running for the door I had to find the passage back To the place I was before "Relax, " said the night man "We are programmed to receive You can check out any time you like But you can never leave" *** Karanlık bir çöl otobanında, serin rüzgar saçlarımda Havaya karışan Colitaların ılık kokusuyla İleride biraz uzakta, yanar döner bir ışık gördüm Kafam ağırlaşmış ve görüşüm bulanıklaşmıştı Geceyi geçirmek için durmak zorunda kaldım *** Kadın, orada kapıda dikildi Resepsiyon zilini duydum Kendi kendime düşünüyordum ''Cennet de olabilir bu, cehennem de'' Sonra bir mum yaktı, yolu gösterdi bana Koridor boyunca sesler vardı Sanırım, şöyle dediklerini duydum... *** Hoş geldiniz Hotel Kaliforniya'ya Ne hoş bir yer Ne hoş bir yüz Bir çok oda, Hotel Kaliforniya'da Yılın her anında, bulabilirsiniz burada *** Kadının aklı para ve güce takılı, Mercedes hatları vardı Etrafında arkadaşlarım diye adlandırdığı bir çok hoş mu hoş erkekler vardı Avluda tatlı yaz teriyle nasıl da dans ediyorlar Hatırlamak için bazı danslar, bazısıysa unutmak *** Derken Şefi çağırdım: ''Lütfen şarabımı getirin'' Adam dedi ki: ''O ruhumuz yok 1969'dan beri'' Ve hala gece yarılarında uyandıran O sesler çağırıyor çok uzaklardan *** Hoş geldiniz Hotel Kaliforniya'ya Ne hoş bir yer Ne hoş bir yüz Beklentilerin karşılanır Hotel Kaliforniya'da Ne hoş bir süpriz, mazeretlerini de getir *** Tavandaki aynalar, Buzdaki pembe şampanya Ve kadın dedi ki: ''Biz hepimiz sadece kendi eğilimlerimizin mahkumuyuz burada'' Ve üstadlar salonunda Şölene toplandılar Sapladılar çelik bıçaklarını Ama öldüremezler henüz canavarı *** Hatırladığım son şey Kapıya doğru koşuyordum Koridoru geri bulmak zorunda kaldım Daha önce bulunduğum ''Sakin'' dedi bekçi ''Ağırlamak için programlandık biz İstediğinde çıkış yapabilirsin Ama unutamazsın asla''