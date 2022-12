Look at us baby, up all night Tearing our love apart Aren't we the same two people Who lived through years in the dark? *** Every time I try to walk away Something makes me turn around and stay And I can't tell you why *** When we get crazy, it just ain't right (Try to keep your head, little girl) Girl, I get lonely too You don't have to worry, just hold on tight (Don't get caught in your little world) Cause I love you *** Nothing's wrong as far as I can see We make it harder than it has to be And I can't tell you why No baby, I can't tell you why I can't tell you why *** Every time I try to walk away Something makes me turn around and stay And I can't tell you why No, no baby, I can't tell you why I can't tell you why I can't tell you why, no *** Gözlerimin içine bak, bütün gece Paramparça aşkımız Biz yaşayan aynı iki kişi değil mi Yıllar ... karanlıkta mı? Ahh *** Ne zaman çekip gitmeye çalışsam Bir şey arkanı dön ve beni kalmak yapar Ve sana nedenini söyleyemem *** Deli olduğumuzda, Sadece sağa değil, (kafa tutmaya çalışın, küçük kız) Kızım, ben de yalnızım. Endişelenmene gerek yok Sadece sıkı tutun (o küçük dünyanda yakalanmayın) Çünkü seni seviyorum Gördüğüm kadarıyla yanlış bir şey yok. Olması gerekenden daha zor ve neden sana anlatamam Hayır, bebeğim, nedenini söyleyemem Nedenini söyleyemem *** Ne zaman çekip gitmeye çalışsam Bir şey arkanı dön ve beni kalmak yapar Ve sana nedenini söyleyemem, neden sana anlatamam