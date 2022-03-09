I Can't Tell You Why Şarkı Sözleri
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Eagles
I Can't Tell You Why
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Look at us baby, up all night
Tearing our love apart
Aren't we the same two people
Who lived through years in the dark?
***
Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can't tell you why
***
When we get crazy, it just ain't right
(Try to keep your head, little girl)
Girl, I get lonely too
You don't have to worry, just hold on tight
(Don't get caught in your little world)
Cause I love you
***
Nothing's wrong as far as I can see
We make it harder than it has to be
And I can't tell you why
No baby, I can't tell you why
I can't tell you why
***
Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can't tell you why
No, no baby, I can't tell you why
I can't tell you why
I can't tell you why, no
***
Gözlerimin içine bak, bütün gece
Paramparça aşkımız
Biz yaşayan aynı iki kişi değil mi
Yıllar ... karanlıkta mı?
Ahh
***
Ne zaman çekip gitmeye çalışsam
Bir şey arkanı dön ve beni kalmak yapar
Ve sana nedenini söyleyemem
***
Deli olduğumuzda,
Sadece sağa değil,
(kafa tutmaya çalışın, küçük kız)
Kızım, ben de yalnızım.
Endişelenmene gerek yok
Sadece sıkı tutun
(o küçük dünyanda yakalanmayın)
Çünkü seni seviyorum
Gördüğüm kadarıyla yanlış bir şey yok.
Olması gerekenden daha zor ve neden sana anlatamam
Hayır, bebeğim, nedenini söyleyemem
Nedenini söyleyemem
***
Ne zaman çekip gitmeye çalışsam
Bir şey arkanı dön ve beni kalmak yapar
Ve sana nedenini söyleyemem, neden sana anlatamam