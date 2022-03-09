New Kid In Town Şarkı Sözleri
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There's talk on the street it sounds so familiar
Great expectations everybody's watching you
People you meet they all seem to know you
Even your old friends treat you like you're something new
***
Johnny come lately
The new kid in town
Everybody loves you
So don't let them down
***
You look in her eyes the music begins to play
Hopeless romantics here we go again
But after awhile you're lookin' the other way
It's those restless hearts that never mend
***
Oh
Johnny come lately
The new kid in town
Will she still love you?
***
When you're not around...
There's so many things you should have told her
But night after night you're willing to hold her just hold her
Tears on your shoulder
***
There's talk on the street it's there to remind you
Doesn't really matter which side you're on
You're walking away and they're talking behind you
They will never forget you 'til somebody new comes along
***
Where you been lately?
There's a new kid in town
Everybody loves him don't they?
(A-a-h...) And he's holding her
And you're still around...
***
Oh, my-my
There's a new kid in town
Just another new kid in town...
(Ooh hoo)
***
Everybody's talking 'bout
The new kid in town
(Ooh hoo)
(Ooh hoo) Everybody's walking like
***
The new kid in town
(Ooh hoo)
There's a new kid in town
I don't want to hear it
There's a new kid in town
***
I don't want to hear it
There's a new kid in town
There's a new kid in town
There's a new kid in town
Everybody's talking
There's a new kid in town
***
People started walking
There's a new kid in town
H-m-m-m h-m-m
There's a new kid in town
H-m-m-m h-m-m
There's a new kid in town
There's a new kid
***
Sokakta konuşmalar var
Çok tanıdık geliyor
İnanılmaz beklentiler
Herkes seni izliyor
Tanıştığın tüm insanlar seni tanıyor gibi görünüyor
Hatta eski dostların sende yeni bir şeyler varmış gibi davranıyor
***
Johhny geç kaldı
Kasabadaki yeni çocuk
Herkes seni seviyor
Öyleyse onları yüzüstü bırakma
***
Onun gözlerine bakarsın ve müzik çalmaya başlar
Umutsuz romantikler, işte yeniden başlıyoruz
Ama bir süre sonra diğer tarafa bakıyorsun
Onarılmamış yorgun kalpler
***
Johhny geç kaldı
Kasabadaki yeni çocuk
Seni hala sevecek mi?
Buralarda değilken
***
Ona söylemen gereken bir sürü şey vardı
Ama geceler boyu ona sarılmak istiyorsun
Sadece sarılmak, gözyaşları omuzlarında
***
Sokakta konuşmalar var
Sana hatırlatıyor
Gerçekten fark etmez
Hangi tarafta olduğun
***
Başını alıp gidiyorsun
Ve onlar arkandan konuşuyor
Seni asla unutmayacaklar
Ta ki yeni biri gelene kadar
***
Nerede kaldın
Kasabada yeni bir çocuk var
Herkes onu seviyor(değil mi?)
Şimdi ona sarılıyor
Hala bu civardasın
***
Kasabada bir yeni çocuk var
Sadece bir başka çocuk
***
Herkes kasabadaki yeni çocuk hakkında konuşuyor
***
Herkes kasabadaki yeni çocuk gibi yürüyor
Kasabada yeni bir çocuk var
Duymak istemiyorum
Kasabada yeni bir çocuk var
Kasabada yeni bir çocuk var
Kasabada yeni bir çocuk var