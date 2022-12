There's talk on the street it sounds so familiar Great expectations everybody's watching you People you meet they all seem to know you Even your old friends treat you like you're something new *** Johnny come lately The new kid in town Everybody loves you So don't let them down *** You look in her eyes the music begins to play Hopeless romantics here we go again But after awhile you're lookin' the other way It's those restless hearts that never mend *** Oh Johnny come lately The new kid in town Will she still love you? *** When you're not around... There's so many things you should have told her But night after night you're willing to hold her just hold her Tears on your shoulder *** There's talk on the street it's there to remind you Doesn't really matter which side you're on You're walking away and they're talking behind you They will never forget you 'til somebody new comes along *** Where you been lately? There's a new kid in town Everybody loves him don't they? (A-a-h...) And he's holding her And you're still around... *** Oh, my-my There's a new kid in town Just another new kid in town... (Ooh hoo) *** Everybody's talking 'bout The new kid in town (Ooh hoo) (Ooh hoo) Everybody's walking like *** The new kid in town (Ooh hoo) There's a new kid in town I don't want to hear it There's a new kid in town *** I don't want to hear it There's a new kid in town There's a new kid in town There's a new kid in town Everybody's talking There's a new kid in town *** People started walking There's a new kid in town H-m-m-m h-m-m There's a new kid in town H-m-m-m h-m-m There's a new kid in town There's a new kid *** Sokakta konuşmalar var Çok tanıdık geliyor İnanılmaz beklentiler Herkes seni izliyor Tanıştığın tüm insanlar seni tanıyor gibi görünüyor Hatta eski dostların sende yeni bir şeyler varmış gibi davranıyor *** Johhny geç kaldı Kasabadaki yeni çocuk Herkes seni seviyor Öyleyse onları yüzüstü bırakma *** Onun gözlerine bakarsın ve müzik çalmaya başlar Umutsuz romantikler, işte yeniden başlıyoruz Ama bir süre sonra diğer tarafa bakıyorsun Onarılmamış yorgun kalpler *** Johhny geç kaldı Kasabadaki yeni çocuk Seni hala sevecek mi? Buralarda değilken *** Ona söylemen gereken bir sürü şey vardı Ama geceler boyu ona sarılmak istiyorsun Sadece sarılmak, gözyaşları omuzlarında *** Sokakta konuşmalar var Sana hatırlatıyor Gerçekten fark etmez Hangi tarafta olduğun *** Başını alıp gidiyorsun Ve onlar arkandan konuşuyor Seni asla unutmayacaklar Ta ki yeni biri gelene kadar *** Nerede kaldın Kasabada yeni bir çocuk var Herkes onu seviyor(değil mi?) Şimdi ona sarılıyor Hala bu civardasın *** Kasabada bir yeni çocuk var Sadece bir başka çocuk *** Herkes kasabadaki yeni çocuk hakkında konuşuyor *** Herkes kasabadaki yeni çocuk gibi yürüyor Kasabada yeni bir çocuk var Duymak istemiyorum Kasabada yeni bir çocuk var Kasabada yeni bir çocuk var Kasabada yeni bir çocuk var