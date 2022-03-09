Benim Şarkılarım - Klasikler-2 Şarkı Sözleri
Eagles Benim Şarkılarım - Klasikler-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eagles Benim Şarkılarım - Klasikler-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Şarkılarım - Klasikler-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eagles
Benim Şarkılarım - Klasikler-2
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Well, I'm runnin' down the road tryna loosen my load
I've got seven women on my mind
Four that wanna own me, two that wanna stone me
One says she's a friend of mine
***
Take it easy
Take it easy
Don't let the sound of your own wheels drive you crazy
Lighten up while you still can
Don't even try to understand
Just find a place to make your stand
And take it easy
***
Well, I'm a standin' on a corner in Winslow, Arizona
Such a fine sight to see
It's a girl, my Lord, in a flatbed Ford
Slowin' down to take a look at me
***
Come on, baby
Don't say maybe
I gotta know if your sweet love is gonna save me
We may lose and we may win
Though we will never be here again
So open up, I'm climbin' in
So take it easy
***
Well, I'm runnin' down the road tryna loosen my load
Got a world of trouble on my mind
Lookin' for a lover who won't blow my cover
She's so hard to find
***
Take it easy
Take it easy
Don't let the sound of your own wheels make you crazy
Come on, baby
Don't say maybe
I gotta know if your sweet love is gonna save me
***
Oh, we got it easy
We oughta take it easy
***
Yolun aşağısına koşuyorum
Yükümü azaltmaya çalışarak
Aklımda yedi tane kadın var
Dördü bana bana sahip olmak istiyor
İkisi beni taşlamak istiyor
Biri de benim arkadaşım olduğunu söylüyor
***
Sakin ol, sakin ol
Kendi tekerleklerinin sesinin seni
Deli gibi kullanmasına izin verme
Hala yapabiliyorken neşelen
Anlamaya bile çalışma
Sadece ayakta durman için bir yer bul
Ve sakin ol
***
Ben Winslow, Arizona'da bir köşede duruyorum
Görmek için çok güzel bir manzara
Bir kız, Tanrım, kasalı Ford'da
Ford bana bakmak için yavaşlıyor
***
Hadi bebeğim, belki deme
Bilmeliyim tatlı aşkın beni kurtaracak mı
Kaybedebiliriz ve kazanabiliriz de
Yine de bir daha asla burada olmayacağız
Öyleyse aç, içeri giriyorum
Sakin ol
***
Yolun aşağısına koşuyorum
Yükümü azaltmaya çalışarak
Aklımda bi' dünya dert var
Kimliğimi ifşa etmeyecek bir sevgili arıyorum
Bulması çok zor
***
Sakin ol, sakin ol
Kendi tekerleklerinin sesinin
Seni delirtmesine izin verme
Hadi bebeğim, belki deme
Bilmeliyim tatlı aşkın
beni kurtaracak mı
***
Ah ah ah
Ah yavaştan aldık
Yavaştan almamız gerek
-
-
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
-
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin...
-
Kırılsın ellerim neye yarıyor
Gençliğim gidiyor tutamıyorum
Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar
Bahtımın peşinden koşamıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar
Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar
Bir aşk için ben bak diyar diyar
Ecelin peşinden koşar giderim
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
***
Ne zaman bitecek tanrım bu azap
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
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