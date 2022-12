Well, I'm runnin' down the road tryna loosen my load I've got seven women on my mind Four that wanna own me, two that wanna stone me One says she's a friend of mine *** Take it easy Take it easy Don't let the sound of your own wheels drive you crazy Lighten up while you still can Don't even try to understand Just find a place to make your stand And take it easy *** Well, I'm a standin' on a corner in Winslow, Arizona Such a fine sight to see It's a girl, my Lord, in a flatbed Ford Slowin' down to take a look at me *** Come on, baby Don't say maybe I gotta know if your sweet love is gonna save me We may lose and we may win Though we will never be here again So open up, I'm climbin' in So take it easy *** Well, I'm runnin' down the road tryna loosen my load Got a world of trouble on my mind Lookin' for a lover who won't blow my cover She's so hard to find *** Take it easy Take it easy Don't let the sound of your own wheels make you crazy Come on, baby Don't say maybe I gotta know if your sweet love is gonna save me *** Oh, we got it easy We oughta take it easy *** Yolun aşağısına koşuyorum Yükümü azaltmaya çalışarak Aklımda yedi tane kadın var Dördü bana bana sahip olmak istiyor İkisi beni taşlamak istiyor Biri de benim arkadaşım olduğunu söylüyor *** Sakin ol, sakin ol Kendi tekerleklerinin sesinin seni Deli gibi kullanmasına izin verme Hala yapabiliyorken neşelen Anlamaya bile çalışma Sadece ayakta durman için bir yer bul Ve sakin ol *** Ben Winslow, Arizona'da bir köşede duruyorum Görmek için çok güzel bir manzara Bir kız, Tanrım, kasalı Ford'da Ford bana bakmak için yavaşlıyor *** Hadi bebeğim, belki deme Bilmeliyim tatlı aşkın beni kurtaracak mı Kaybedebiliriz ve kazanabiliriz de Yine de bir daha asla burada olmayacağız Öyleyse aç, içeri giriyorum Sakin ol *** Yolun aşağısına koşuyorum Yükümü azaltmaya çalışarak Aklımda bi' dünya dert var Kimliğimi ifşa etmeyecek bir sevgili arıyorum Bulması çok zor *** Sakin ol, sakin ol Kendi tekerleklerinin sesinin Seni delirtmesine izin verme Hadi bebeğim, belki deme Bilmeliyim tatlı aşkın beni kurtaracak mı *** Ah ah ah Ah yavaştan aldık Yavaştan almamız gerek