I like the way your sparkling earrings lay Against your skin so brown And I want to sleep with you in the desert night With a billion stars all around *** 'Cause I got a peaceful easy feelin' And I know you won't let me down 'Cause I'm already standin' On the ground *** And I found out a long time ago What a woman can do to your soul Aw but she can't take you any way You don't already know how to go *** And I got a peaceful easy feelin' And I know you won't let me down 'Cause I'm already standin' On the ground *** I get this feelin' I may know you As a lover and a friend This voice keeps whisperin' in my other ear Tells me I may never see you again *** 'Cause I get a peaceful easy feelin' And I know you won't let me down 'Cause I'm already standin' I'm already standin' Yes, I'm already standin' On the ground *** Küpelerinin parlama şeklini seviyorum Tenine karşı çok kahverengi Ve bu gece seninle çölde yatmak istiyorum Bir milyon yıldızla birlikte *** Çünkü huzurlu bir his alıyorum Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum Çünkü ben zaten Yerde duruyorum *** Ve uzun zaman önce öğrendim Bir kadın ruhuna ne yapabilir Ah ama o seni yine de alamaz Nasıl gideceğini zaten bilmiyorsun *** Huzurlu bir his alıyorum Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum Çünkü ben zaten Yerde duruyorum *** Seni tanıyor olabileceğim hissine kapılıyorum Bir sevgili ve bir arkadaş olarak Bu ses hâlâ diğer kulağıma fısıldıyor Bana seni bir daha asla göremeyeceğimi söylüyor *** Çünkü huzurlu bir his alıyorum Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum Çünkü ben zaten Ben zaten Evet ben zaten Yerde duruyorum