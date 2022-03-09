The Peaceful Easy Feeling Şarkı Sözleri
Eagles The Peaceful Easy Feeling şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eagles The Peaceful Easy Feeling şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan The Peaceful Easy Feeling sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eagles
The Peaceful Easy Feeling
Tüm Şarkıları
-
I like the way your sparkling earrings lay
Against your skin so brown
And I want to sleep with you in the desert night
With a billion stars all around
***
'Cause I got a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
On the ground
***
And I found out a long time ago
What a woman can do to your soul
Aw but she can't take you any way
You don't already know how to go
***
And I got a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
On the ground
***
I get this feelin' I may know you
As a lover and a friend
This voice keeps whisperin' in my other ear
Tells me I may never see you again
***
'Cause I get a peaceful easy feelin'
And I know you won't let me down
'Cause I'm already standin'
I'm already standin'
Yes, I'm already standin'
On the ground
***
Küpelerinin parlama şeklini seviyorum
Tenine karşı çok kahverengi
Ve bu gece seninle çölde yatmak istiyorum
Bir milyon yıldızla birlikte
***
Çünkü huzurlu bir his alıyorum
Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum
Çünkü ben zaten
Yerde duruyorum
***
Ve uzun zaman önce öğrendim
Bir kadın ruhuna ne yapabilir
Ah ama o seni yine de alamaz
Nasıl gideceğini zaten bilmiyorsun
***
Huzurlu bir his alıyorum
Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum
Çünkü ben zaten
Yerde duruyorum
***
Seni tanıyor olabileceğim hissine kapılıyorum
Bir sevgili ve bir arkadaş olarak
Bu ses hâlâ diğer kulağıma fısıldıyor
Bana seni bir daha asla göremeyeceğimi söylüyor
***
Çünkü huzurlu bir his alıyorum
Ve beni yüz üstü bırakmayacağını biliyorum
Çünkü ben zaten
Ben zaten
Evet ben zaten
Yerde duruyorum