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7/24 Dinle Ebru Berker

Ebru Berker

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01

Düş

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Sağanak

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Sonsuza Dek

04

Boğaziçi

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Küçük Bir Parça

... KAPAT
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Albümler

Sıradan Bir Şarkı ve Sıradan Bir Şarkıcı Ebru Berker

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