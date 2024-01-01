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7/24 Dinle 2005 / Sözümü Yemedim

2005 / Sözümü Yemedim Şarkı Sözleri

Ebru Destan 2005 / Sözümü Yemedim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Destan 2005 / Sözümü Yemedim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2005 / Sözümü Yemedim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Destan

Ebru Destan

2005 / Sözümü Yemedim

  • Aldat(Remix)

  • Tokat

  • Boşver

  • Aldat

  • Aşkı Kim Kaybetmişki

  • Sözümü Yemedim

  • Bir Sağa Bir Sola

  • Son Veda

  • Tokat(Remix)

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