Ebru Destan

-
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Rüzgarlı ateşin soğuk
Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiç kimsede
Alışkanlığın yanıyor yüreğimde
***
Senin kalbin hiçbir yerde
Alışkanlığın yatıyor döşeğimde
Düşür dillere, dağıt ellere
Masum sevdamı ihanetle harca
Ve aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
**
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
***
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Rüzgarlı ateşin soğuk
Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiç kimsede
Alışkanlığın yanıyor yüreğimde
***
Düşür dillere, dağıt ellere
Masum sevdamı ihanetle harca
***
Ve aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
***
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et (sevgiyi inkar et)
***
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
Aldat
-
Yeter artık, isyan ediyorum
Her yer karanlık, bittim ölüyorum
Seni dinleyen başımı taşlara
Vururum sana inanan aşklara
Gün olur başım deli nöbetlere
Gün olur dalar giderim dertlere
***
Haksızsın, sen vefasızsın
Başka şansın yok
Senin kabusun olacağım
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yeter artık, isyan ediyorum
Her yer karanlık, bittim ölüyorum
Seni dinleyen başımı taşlara
Vururum sana inanan aşklara
Gün olur başım deli nöbetlere
Gün olur dalar giderim dertlere
***
Haksızsın, sen vefasızsın
Başka şansın yok
Senin kabusun olacağım
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
-
Senden başkasını ben
Sevemem yeni olmuyor
En son gün söylemiştin
Bana sen bu sözleri
***
Ne değişti ne sanki
Bugün farklı birisin
Şaka gibi geldin sen
Boşver gidebilirsin
***
Göreceksin gidişinle
Seni unutacağım
Karar aldım kalbimde
Terkeden ben olacağım
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalanlarını
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını
***
Senden başkasını ben
Sevemem yeni olmuyor
En son gün söylemiştin
Bana sen bu sözle
***ri
Ne değişti ne sanki
Bugün farklı birisin
Şaka gibi geldin sen
Boşver gidebilirsin
***
Göreceksin gidişinle
Seni unutacağım
Karar aldım kalbimde
Terkeden ben olacağım
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalanlarını
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalanlarını
***
Bu kalbe artık söz geçmez
Boşu boşuna harcadın zamanı
Olmasan da olur farketmez
Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını
-
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Rüzgarlı ateşin soğuk
Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiç kimsede
Alışkanlığın yanıyor yüreğimde
***
Senin kalbin hiçbir yerde
Alışkanlığın yatıyor döşeğimde
Düşür dillere, dağıt ellere
Masum sevdamı ihanetle harca
Ve aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
**
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
***
Aşk şarkıları söyledin
Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansıma bir hayaldin
Aslı bende övündüğün sevginin
***
Rüzgarlı ateşin soğuk
Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiç kimsede
Alışkanlığın yanıyor yüreğimde
***
Düşür dillere, dağıt ellere
Masum sevdamı ihanetle harca
***
Ve aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
***
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et (sevgiyi inkar et)
***
Aldat, gece gündüz aldat
Olur olmaz aldat
Aynen devam et
***
Ağlat, anıları ağlat
Yakışır sana
Sevgiyi inkar et
Aldat
-
Aşka layık olmadın ki
Yar sen kıymet bilmedin ki
Ben hep sevdim saklamadım
Sen hiç cesur olmadın ki
Bundan fazla aşk ararsan
Git bul bulmak istiyorsan
Benden artık aşka paydos
**
Git, git
***
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
Aşka layık olmadın ki
Yar sen kıymet bilmedin ki
Ben hep sevdim saklamadım
Sen hiç cesur olmadın ki
Bundan fazla aşk ararsan
Git bul bulmak istiyorsan
Benden artık aşka paydos
***
Git, git
***
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
***
Aşkı kim, kim, kim, kim
Kim, kim, kim, kim, kim, kim
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım
Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım
-
-
İçime atıp sana katlandım
Son hatan bu son yalanın
Yanı başımda mutlu uyandın
Son günün bu son sabahın
***
Bundan böyle adımı bile anma
İhanetin çıkmıştı falımda
Çoktan bitmeliymiş bu sevda
Bende bittim buraya kadarmış tamam
***
Bir sağa bir sola döneceksin
Bulamayıp yollara düşeceksin
Kahrolup her gece içeceksin
Bi köşede sızıp sürüneceksin
***
Bir sağa bir sola döneceksin
Bulamayıp yollara düşeceksin
Kahrolup her gece içeceksin
Bi köşede sızıp sürüneceksin
***
İçime atıp sana katlandım
Son hatan bu son yalanın
Yanı başımda mutlu uyandın
Son günün bu son sabahın
***
Bundan böyle adımı bile anma
İhanetin çıkmıştı falımda
Çoktan bitmeliymiş bu sevda
Bende bittim buraya kadarmış tamam
***
Bir sağa bir sola döneceksin
Bulamayıp yollara düşeceksin
Kahrolup her gece içeceksin
Bi köşede sızıp sürüneceksin
***
Bir sağa bir sola döneceksin
Bulamayıp yollara düşeceksin
Kahrolup her gece içeceksin
Bi köşede sızıp sürüneceksin
***
Bir sağa bir sola döneceksin
Bulamayıp yollara düşeceksin
Kahrolup her gece içeceksin
Bi köşede sızıp sürüneceksin
-
-
Yeter artık, isyan ediyorum
Her yer karanlık, bittim ölüyorum
Seni dinleyen başımı taşlara
Vururum sana inanan aşklara
Gün olur başım deli nöbetlere
Gün olur dalar giderim dertlere
***
Haksızsın, sen vefasızsın
Başka şansın yok
Senin kabusun olacağım
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yeter artık, isyan ediyorum
Her yer karanlık, bittim ölüyorum
Seni dinleyen başımı taşlara
Vururum sana inanan aşklara
Gün olur başım deli nöbetlere
Gün olur dalar giderim dertlere
***
Haksızsın, sen vefasızsın
Başka şansın yok
Senin kabusun olacağım
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin
***
Yüreğim yanar deli ateşlerde
Yanıyorsa bunlara sebep sensin
Gün olurda karşıma cehennemde
Çıkıp Allah'ından tokat yersin