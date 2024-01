Ebru Destan

Aşkı Kim Kaybetmişki Aşka layık olmadın ki Yar sen kıymet bilmedin ki Ben hep sevdim saklamadım Sen hiç cesur olmadın ki Bundan fazla aşk ararsan Git bul bulmak istiyorsan Benden artık aşka paydos ** Git, git *** Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım Aşka layık olmadın ki Yar sen kıymet bilmedin ki Ben hep sevdim saklamadım Sen hiç cesur olmadın ki Bundan fazla aşk ararsan Git bul bulmak istiyorsan Benden artık aşka paydos *** Git, git *** Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım *** Aşkı kim, kim, kim, kim Kim, kim, kim, kim, kim, kim Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım Aşkı kim kaybetmiş ki ben onu bulacağım Dünyada kim mutlu olmuş ki ben mutlu olacağım

Tokat Yeter artık, isyan ediyorum Her yer karanlık, bittim ölüyorum Seni dinleyen başımı taşlara Vururum sana inanan aşklara Gün olur başım deli nöbetlere Gün olur dalar giderim dertlere *** Haksızsın, sen vefasızsın Başka şansın yok Senin kabusun olacağım *** Yüreğim yanar deli ateşlerde Yanıyorsa bunlara sebep sensin Gün olurda karşıma cehennemde Çıkıp Allah'ından tokat yersin *** Yüreğim yanar deli ateşlerde Yanıyorsa bunlara sebep sensin Gün olurda karşıma cehennemde Çıkıp Allah'ından tokat yersin *** Yeter artık, isyan ediyorum Her yer karanlık, bittim ölüyorum Seni dinleyen başımı taşlara Vururum sana inanan aşklara Gün olur başım deli nöbetlere Gün olur dalar giderim dertlere *** Haksızsın, sen vefasızsın Başka şansın yok Senin kabusun olacağım *** Yüreğim yanar deli ateşlerde Yanıyorsa bunlara sebep sensin Gün olurda karşıma cehennemde Çıkıp Allah'ından tokat yersin *** Yüreğim yanar deli ateşlerde Yanıyorsa bunlara sebep sensin Gün olurda karşıma cehennemde Çıkıp Allah'ından tokat yersin *** Yüreğim yanar deli ateşlerde Yanıyorsa bunlara sebep sensin Gün olurda karşıma cehennemde Çıkıp Allah'ından tokat yersin

Boşver Senden başkasını ben Sevemem yeni olmuyor En son gün söylemiştin Bana sen bu sözleri *** Ne değişti ne sanki Bugün farklı birisin Şaka gibi geldin sen Boşver gidebilirsin *** Göreceksin gidişinle Seni unutacağım Karar aldım kalbimde Terkeden ben olacağım *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalanlarını *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını *** Senden başkasını ben Sevemem yeni olmuyor En son gün söylemiştin Bana sen bu sözle ***ri Ne değişti ne sanki Bugün farklı birisin Şaka gibi geldin sen Boşver gidebilirsin *** Göreceksin gidişinle Seni unutacağım Karar aldım kalbimde Terkeden ben olacağım *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalanlarını *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalanlarını *** Bu kalbe artık söz geçmez Boşu boşuna harcadın zamanı Olmasan da olur farketmez Al ve git artık yalan, yalan, yalanlarını

Aldat Aşk şarkıları söyledin Sevdin görünüp sevmedin Bir yansıma bir hayaldin Aslı bende övündüğün sevginin *** Aşk şarkıları söyledin Sevdin görünüp sevmedin Bir yansıma bir hayaldin Aslı bende övündüğün sevginin *** Rüzgarlı ateşin soğuk Bir son kez daha git çocuk Senin kalbin hiç kimsede Alışkanlığın yanıyor yüreğimde *** Senin kalbin hiçbir yerde Alışkanlığın yatıyor döşeğimde Düşür dillere, dağıt ellere Masum sevdamı ihanetle harca Ve aldat, gece gündüz aldat Olur olmaz aldat Aynen devam et *** Ağlat, anıları ağlat Yakışır sana Sevgiyi inkar et ** Aldat, gece gündüz aldat Olur olmaz aldat Aynen devam et Ağlat, anıları ağlat Yakışır sana Sevgiyi inkar et *** Aşk şarkıları söyledin Sevdin görünüp sevmedin Bir yansıma bir hayaldin Aslı bende övündüğün sevginin *** Rüzgarlı ateşin soğuk Bir son kez daha git çocuk Senin kalbin hiç kimsede Alışkanlığın yanıyor yüreğimde *** Düşür dillere, dağıt ellere Masum sevdamı ihanetle harca *** Ve aldat, gece gündüz aldat Olur olmaz aldat Aynen devam et *** Ağlat, anıları ağlat Yakışır sana Sevgiyi inkar et *** Aldat, gece gündüz aldat Olur olmaz aldat Aynen devam et *** Ağlat, anıları ağlat Yakışır sana Sevgiyi inkar et (sevgiyi inkar et) *** Aldat, gece gündüz aldat Olur olmaz aldat Aynen devam et *** Ağlat, anıları ağlat Yakışır sana Sevgiyi inkar et Aldat

Bir Sağa Bir Sola İçime atıp sana katlandım Son hatan bu son yalanın Yanı başımda mutlu uyandın Son günün bu son sabahın *** Bundan böyle adımı bile anma İhanetin çıkmıştı falımda Çoktan bitmeliymiş bu sevda Bende bittim buraya kadarmış tamam *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** İçime atıp sana katlandım Son hatan bu son yalanın Yanı başımda mutlu uyandın Son günün bu son sabahın *** Bundan böyle adımı bile anma İhanetin çıkmıştı falımda Çoktan bitmeliymiş bu sevda Bende bittim buraya kadarmış tamam *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin