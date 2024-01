İçime atıp sana katlandım Son hatan bu son yalanın Yanı başımda mutlu uyandın Son günün bu son sabahın *** Bundan böyle adımı bile anma İhanetin çıkmıştı falımda Çoktan bitmeliymiş bu sevda Bende bittim buraya kadarmış tamam *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** İçime atıp sana katlandım Son hatan bu son yalanın Yanı başımda mutlu uyandın Son günün bu son sabahın *** Bundan böyle adımı bile anma İhanetin çıkmıştı falımda Çoktan bitmeliymiş bu sevda Bende bittim buraya kadarmış tamam *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin *** Bir sağa bir sola döneceksin Bulamayıp yollara düşeceksin Kahrolup her gece içeceksin Bi köşede sızıp sürüneceksin