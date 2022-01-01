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Ebru Destan
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01
Tokat
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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02
Boşver
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aliço
Besteci:
Aliço
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03
Aldat
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
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04
Aşkı Kim Kaybetmişki
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Burçin Birden
Besteci:
Burçin Birden
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05
Aldat(Remix)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
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