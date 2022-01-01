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7/24 Dinle Ebru Destan

Ebru Destan

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01

Tokat

02

Boşver

03

Aldat

04

Aşkı Kim Kaybetmişki

05

Aldat(Remix)

... KAPAT
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Albümler

Deli Gönlüm Ebru Destan

Sözümü Yemedim Ebru Destan

İlk aşk Ebru Destan

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