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Ebru Elver
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01
Yok Birşey
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Söz yazarı:
Selim Siyami Sümer
Besteci:
Semil Siyami Sümer
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02
Değerini Bilemedim
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Söz yazarı:
Kutup Ata Tuncer
Besteci:
Kutup Ata Tuncer
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03
Paranoyak
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Söz yazarı:
Selim Siyami Sümer
Besteci:
Selim Siyami Sümer
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04
Yalnızlığım (Düet Erçil Gürel Göçtü)
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Söz yazarı:
Ebru Elver
Besteci:
Ebru Elver
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05
Merak Etme
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Söz yazarı:
Ebru Elver
Besteci:
Ebru Elver-Elçil Gürel Göçtü
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