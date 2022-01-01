×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ebru Elver

Ebru Elver

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Yok Birşey

02

Değerini Bilemedim

03

Paranoyak

04

Yalnızlığım (Düet Erçil Gürel Göçtü)

05

Merak Etme

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Bundan Sonra Ebru Elver

Paranoyak Ebru Elver

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı