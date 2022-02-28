Ebru Gündeş

Alev Alev Şarkı Sözleri
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Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret
Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet
Ben seni çılgın gibi, uykumda bile sevdim
Gelecek bizim olsun gerisi Allah Kerim
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Alev alev alev alev, yandığımı görüyorsun
Bir teselli istemedim, istememde biliyorsun
Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun
O her gün doğar ama, ben bir kere biliyorsun