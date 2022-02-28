Ebru Gündeş

Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet Ben seni çılgın gibi, uykumda bile sevdim Gelecek bizim olsun gerisi Allah Kerim *** Alev alev alev alev, yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim, istememde biliyorsun Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun O her gün doğar ama, ben bir kere biliyorsun