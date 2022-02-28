Allah Seninle Olsun Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Allah Seninle Olsun
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Üstüme gelme gelme gelme
Gönlüme girme, gönlüme girme
Yanaşıp durma, yanaşıp durma
Git beni yorma
***
Üstüme gelme yukarıdan aşağıdan
Gönlüme girme çıkarma beni baştan
Yanaşıp durma hem sağdan hem soldan
Git beni yorma geçmişim ben aşktan
***
Bula bula beni mi buldun
Yanlış zaman yanlış yerde bana kendini sundun
Utanırım sana teveccüh edemem
Seni uyarıyorum
***
Sonun olurum bu yollarda
Hadi git yolun açık olsun
Sonun olurum bu yollarda
Hadi git Allah seninle olsun
***
Sonun olurum bu yollarda
Hadi git yolun açık olsun
Acı çekeriz kalırız zorlarda
Hadi git Allah seninle olsun
Hadi git Allah yardımcın olsun…