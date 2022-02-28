Ebru Gündeş

-
Ayrılık ölüm değil
Hükmünü sürer hayat
Yaşamak yaşamaktır
Ama zor çok zor nefes almak
***
Bilmeyen anlayamaz
Sokağın sessizliğini
Gecenin sensizliğini
Dön diye çala sarmaz
***
Anlatamam görmen lazım
Bana geri dönmen lazım
Yeniden gülmem için
Beni baştan sevmen lazım
***
Bir gece daha bitti
Yediyi vurdu saat
Güneşin yüzü güneş
Hep bahat ömür hep bahat
***
Bilmeyen anlayamaz
Sokağın sessizliğini
Gecenin sensizliğini
Dön diye çala sarmaz
***
Anlatamam görmen lazım
Bana geri dönmen lazım
Yeniden gülmem için
Beni baştan sevmen lazım
***
Anlatamam
-
Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret
Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet
Ben seni çılgın gibi, uykumda bile sevdim
Gelecek bizim olsun gerisi Allah Kerim
***
Alev alev alev alev, yandığımı görüyorsun
Bir teselli istemedim, istememde biliyorsun
Her yeni gün yeni umut, yeni güneş mi diyorsun
O her gün doğar ama, ben bir kere biliyorsun
-
Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini
Yol ayrımında unuttun yeminlerini
Sen bitirdin hem kendini hem de beni
Şimdi git artık, dönme geri
***
Kime gidersen git beni unut artık
***
Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır,
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır
***
Ben olmayınca "ondan kurtuldum" demişsin
Benim yerime bir başkasını sevmişsin
Beni zaten aslında hiç sevmemişsin
Üzülmedim hiç, dönme geri
***
Kime gidersen git, beni unut artık
***
Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır,
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır
-
Hayat bazen öyle insafsız ki
Küçük bir boşluğundan yakalar
Hissettirmez en zayıf anında
Seni ta yüreğinden yaralar
***
Ellerin, kolların bağlansa da
Başında kasırgalar kopsa da
Sen tüm gücünle karşı koysan da
Seni acımasız sevdaya salar
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Haklısın biraz geç karşılaştık
Oysa hiç konuşmadan anlaştık
Bazı şeyler var ki söylenmiyor
Biz senle sözleri susarak aştık
***
İnsan acılarla kıvransa da
Ve o aşkla bir daha doğsa da
Dünyasını yeniden kursa da
Düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyor
-
Çok sebebim vardı benim ,çok kırıldım söylemedim
Gözyaşımı göstermedim sana
Çok sebebim oldu benim, kolay olsa ben giderdim
Bu ne gitmek, bu nasıl elveda
Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa
Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
Sorma sorma ah sorma sorma
Gül dalında bülbül değil,bir garip serçe
Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre
Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa
Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
Olmasaydı hatıralar, kahrolası yaşananlar
Geceleyin deli eder beni
Şu gözlerim olmasaydı, yüreğim taştan olsaydı
Ne kolaydı unutması seni
Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa
Ne bir haber, ne merhaba zindan bu dünya
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
Sorma sorma ah sorma sorma
Gül dalında bülbül değil, bir garip serçe
Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre
Gül dalında bülbül değil, bir garip serçe
Gül kokar dikenler batar, kaldım bi çâre
Ne seninle nede sensiz olmuyor işte
Yandı mı bu postaneler, yıkıldı mı yoksa
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
Uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
-
Eskiden olsa sana ağlardım
Yanımda kal gitme diye
Ama şimdi gözyaşlarım
Giden yıllarıma
***
Sözünde dursan sana tapardım
Kapanırdım dizleri
Demiştin ya
Biz ölürüz ayrılmayız diye
***
Şimdi sen söyle öleyim mi?
Yoksa sözümden döneyim mi?
Elleri sevsem bunu sen bilsen
Ne olur halin göreyim mi?
***
Erkeksen söyle
-
Ne zaman canın yansa bu kadar derinden
Sanırsın mümkün değil bi daha üzülmem
Ne inat ne dayanıklı gözü kara yürek
Acıyor aynı yerden her şeye rağmen
Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada
Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda
***
Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı
Alışılmıyor acıya yok kaidesi
Kuralı kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni
Ne gelen anladı ne giden olanı biteni
***
Adıyorum aşka geri kalanımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Aşkında en hesapsız kitapsız olanını
Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni
-
Uyanda aç gözünü, kendine gel kendine
Bitti bu aşk , istersen koy beni el yerine
***
Bundan böyle kalbimi açtım aşkımı bilene
Arasan da bulamazsın benim gibi seveni
***
Ben unuttum çoktan sende unut beni
Ne sevgimi bildin sen nede kıymetimi
***
Ben unuttum çoktan sende unut beni
Unut beni mümkünse beni ne yerde ne gökte
***
Ne gündüz ne gecede görüşmek mi
Aman aman sakın arama sakın arama
-
Belki günahını aldım
Tek suçlu ben miyim tanrım?
Beni güçlü kollarınla
Aldığın çöle bıraktın
***
Nerede sevgi, nerede aşk?
Orası kör kuyu ben küçük bir taş
Sen yolunu çizmişsin yar , engellerin bahane
Eğer acın dinecekse ,ayrılalım şahane
Sen yolunu çizmişsin yar ,engellerin bahane
Eğer acın dinecekse , ayrılalım yar şahane
-
Sen beni sevmekten gidince
Ben bana borçlu kaldım
Ya sen bana fazla geldin
Ya ben sana az kaldım
***
Gitme bir adım öteye gülüm
Bir adımda gurbet olur
Gitme bir nefes öteye gülüm
Her nefes hasret olur
***
Aşk yasaklandı artık
Halka açık yerlerde
El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara
Kaldırdık tüm tutuşmaları
Yasak kelime oyunu yapmak
Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak
Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok
Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ardarda uyumamak
Kimse ölmesin diye kimsenin aklında
Her sevdalı verdiği sözü geri alacak
Güneşi ayı hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya
Ne deniyorsa onu atacak kalp
Ve süresi yirmi dört saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın
***
Sen sesini alıp gidince
Ben burada dilsiz kaldım
Ya sen bana fazla geldin
Ya ben sana az kaldım
***
Gitme bir adım öteye gülüm
Bir adımda gurbet olur
Gitme bir nefes öteye gülüm
Her nefes hasret olur
-
Genç yaşımda yıktı beni kederle
Kendi kaderime sitemkâr oldum
Ağlayan sonunda güler dediler
Ömrümce gülmedim isyankar oldum
***
Sevgilim akıttın hep gözyaşımı
Dağlara taşlara vurdun başımı
Ölmeden diktirdin mezar taşımı
Sonunda sevmeye tövbekâr oldum
***
Anladım hayatın bütünü rüya
Dostluklar yalandır sevgiler riya
Kızdım getirene beni dünyaya
Anama babama sitemkar oldum
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Yüzüne bir gülen
İnan iflah olmuyor
Nedir bu çektiğim senden
Aşkım sana yetmiyorsa
Bırak beni gideyim
İkimizi kurtar bu dertten
***
Yalancısın yar inatçısın
Evde kedi gibi dışarda farklısın
Benim tanıdığım bildiğim adam
Değilsin artık yar sen çok farklısın
***
Yanar döner gecelere verdin kendini
Bana bir şey olmaz canım çekme derdimi
Çeker gider her insan aşk yetmedi mi?
Yakar sevda annen sana öğretmedi mi?
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