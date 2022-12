Ebru Gündeş

Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım Bende hata yaptımlara bırakıp lafı Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim *** Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek? Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta Belki ölmek için bile, yardımın gerek *** Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek? Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta Belki ölmek için bile, yardımın gerek *** Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım Bende hata yaptımlara bırakıp lafı Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim *** Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek? Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta Belki ölmek için bile, yardımın gerek *** Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek? Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta Belki ölmek için, bile yardımın gerek