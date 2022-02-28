Ebru Gündeş

Araftayım Şarkı Sözleri
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Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak
Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı
Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım
Bende hata yaptımlara bırakıp lafı
Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim
Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim
***
Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta
Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?
Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta
Belki ölmek için bile, yardımın gerek
***
Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta
Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?
Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta
Belki ölmek için bile, yardımın gerek
***
Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak
Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı
Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım
Bende hata yaptımlara bırakıp lafı
Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim
Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim
***
Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta
Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?
Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta
Belki ölmek için bile, yardımın gerek
***
Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta
Kim bilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?
Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta
Belki ölmek için, bile yardımın gerek