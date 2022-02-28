Ebru Gündeş

Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini Yol ayrımında unuttun yeminlerini Sen bitirdin hem kendini hem de beni Şimdi git artık, dönme geri *** Kime gidersen git beni unut artık *** Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır, Kimi seversen sev hep hatırlatır Sanma bir başkası yerimi alır Gelenler gideni elbet aratır *** Ben olmayınca "ondan kurtuldum" demişsin Benim yerime bir başkasını sevmişsin Beni zaten aslında hiç sevmemişsin Üzülmedim hiç, dönme geri *** Kime gidersen git, beni unut artık *** Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır, Kimi seversen sev hep hatırlatır Sanma bir başkası yerimi alır Gelenler gideni elbet aratır