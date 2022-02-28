Ben Olmayınca Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Ben Olmayınca
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Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini
Yol ayrımında unuttun yeminlerini
Sen bitirdin hem kendini hem de beni
Şimdi git artık, dönme geri
***
Kime gidersen git beni unut artık
***
Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır,
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır
***
Ben olmayınca "ondan kurtuldum" demişsin
Benim yerime bir başkasını sevmişsin
Beni zaten aslında hiç sevmemişsin
Üzülmedim hiç, dönme geri
***
Kime gidersen git, beni unut artık
***
Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır,
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır