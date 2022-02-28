Ebru Gündeş

Çağırın Gelsin Aylar oldu gülüşünü görmedim O benim ruhumdu nasıl özledim Anlat dostum bana ondan bahset Hasret kaldım dinleyeyim *** Aylar oldu sesini duymadım O bana vurgundu görmezden geldim Anlat dostum Allah’ın aşkı için Bana ondan bahset dinleyeyim *** Sen bilirsin hala bekler mi Arıyor mu teni ellerimi Tekrar baksam alev gözlerine Beni anlar mı , affeder mi *** Ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı Çal bi daha çal bi daha geldiğim bilsin *** Onsuzluk yok artık söz verdim kendime Niye hala yok hala yok çağırın gelsin

Ararsam Gelme Aklımdan geçme ki yürek duymasın Kandırmasın kendini olur muydu diye İlk kez hazır kalbim ayrılığa bu kadar Belki de hayırlısı böyle *** İçinden küsme ki canın yanmasın Kızma sakın gerçekleri duydun diye Bu kararlı hallerim incitmesin o kadar İnan bana en güzeli böyle *** Çünkü biz öyle yazık öyle ayıptık aşka Sevmedi bizi gitti sonuna kadar direnmiştik o başka *** Özlediğim doğrudur, ağladığım da Herkes bilsin ziyanı yok bir sen bilme İmkansızlar var işte biz ikimiz mesela O kadar uzaklaş ki ararsam gelme *** Özlediğim doğrudur , ağladığım da Herkes bilsin ziyanı yok bir sen bilme İmkansızlar var işte biz ikimiz mesela Aramam gerçi ama ararsam gelme

Aşık Aşkı aşık olana sor Geceyi karanlıkta kalana Keşke yanımda olsaydı Canım öyle özledim ki *** Ben aynı bildiğin gibiyim Bakma sen bugün iyi değilim Kim bilir belki havalardandır Sen alınma söz vermedin ki *** Aşktan oğlum bir hoş sağım solum Sevdim malum ki en güzel huyum Şu dünyadan bir aşık geçti deseler Ben o’yum *** Aşktan oğlum var mı bir sorun Sevdim malum ki en güzel huyum Şu dünyadan bir aşık geçti deseler Ben o’yum *** Ben aynı bildiğin gibiyim Bakma sen bugün iyi değilim Kim bilir belki havalardandır Sen alınma söz vermedin ki *** Aşktan oğlum bir hoş sağım solum Sevdim malum ki en güzel huyum Şu dünyadan bir aşık geçti deseler Ben o’yum *** Aşktan oğlum var mı bir sorun Sevdim malum ki en güzel huyum Şu dünyadan bir aşık geçti deseler Ben o’yum

Ben De Bir İnsan Evladıyım Bir karşılık göremeden Sevmek neymiş Yar sayende öğrendim ben Nasıl zormuş *** Aşk benim gönlümdeki suç değil Kalp benim içimdeki taş değil Sel beni gözümdeki yaş değil Seni ne çok sevdim *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına Yatamadım *** Can heder oldu

Cennet Hani fani bu hayat ümit bağlayamam Olmadı diye oturup ağlayamam Gönlü geniş olan sükutu öğrensin Sevgimi yok yere ele bağlayamam Gelir mi diye hayallere sığınamam Kemale eren kendinden versin *** Sevdim, kaç kere bilemem Yaşadım, yok inkar edemem Bıktım, senle baş edemem ben Zaman öyle de geçiyor Hayat böyle de bitiyor Ama umudum cennetten *** Ben dalkavuk olanı hizaya getiremem Sorma bana ben görünmezi göremem Merak eden kendine yönelsin Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem Geçici şeylere heves edip üzülemem Fikrim, hevesimi alt etsin *** Bildim lakin söyleyemem Gördüm ama izah edemem Dünya, senle baş edemem ben Zaman öyle de geçecek Hayat böylede bitecek E bitsin, umudum cennetten *** Ben gözü görmeyene resim gösteremem Değerimi bilmeze değer öğretemem O önce, e haddini öğrensin Biten sevgiye imrenip özenemem Boş sözü duyup düstur edinemem Eden, kendine ah etsin

Dibe Vurgun Nasılım iyi miyim soruyor musun bana Ben bende miyim hayır, hep sendeyim Dediğime geldin yürek, yine yaktın kendini Bir hata binbir bela sana ne diyeyim *** Kendime de kızgınım engel olmadım sana Aşka yüz çevirmeye cesaretim yok İlk defa sevmedim ki, ilk kez aşık olmadım Yalnızlığım ilk değil alışmadım yok *** Ah bu benim deli bozgun, sana vurgun hallerim Yine yürüyor üzerime sustuğum sözlerim Ah bu benim dibe vurgun kışa sürgün hallerim Şimdi üşüyor ceplerime sakladığım ellerim

Gidiniz Ne yordunuz yoruldunuz Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz Siz kimdiniz neciydiniz Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz *** Ne yaptıysam hep kendime Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz Sevaplarım var günahlarım Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz Off.. *** Gidiniz Allah aşkına Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz Hepiniz aşkı unuttunuz Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz *** Bırakın Allah aşkına Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz Hepiniz aşkı unuttunuz Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz

Gık Aradım açmadı yine küstü mü ne Kafayı taktı bu bir şeye kesin Dikine dikine konuşuyordu yine Diline düşücez milletin *** Aahhh laf anlamaz imkansız Aynaya bakmaz vicdansız Aahh ne derdi var kim bilir Belli ki çektirecek insafsız *** Gel gel gel üzerime üzerime Vur vur vur ciğerime ciğerime Gel zalim gel gece uzun Gık dersem namussuzum *** Gel gel gel üzerime üzerime Vur vur vur ciğerime ciğerime Gel zalim gel gece uzun Gık dersem namussuzum

Kim Bu Gözlerindeki Yabancı Söndü içimin ateşi bitti, bıktım yalanlarından Zorla ele avuca sığmaz aşk kop gel günahlarından Nazın sitemin belli değil, ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil ilk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün, yarınları günahkar Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım yalancı Başının tacı