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7/24 Dinle
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
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01
Severek Öleceğim
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02
Çingenem
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sedat Erdoğdu
03
Cennet
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Ahmet Enes
04
Sen Allahın Bir Lütfusun
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kerem Ökten
Besteci:
Kerem Ökten
05
Ölümsüz Aşklar
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Asya
Ebru Gündeş
13.5
Ebru Gündeş
Beyaz
Ebru Gündeş
Evet
Ebru Gündeş
Kaçak
Ebru Gündeş
Bize de Bu Yakışır
Ebru Gündeş
Bizede Bu Yakışır
Ebru Gündeş
Şahane
Ebru Gündeş
Ahdım Olsun
Ebru Gündeş
Dön Ne Olur
Ebru Gündeş
Sen Allahın Bir Lütfusun
Ebru Gündeş
Kurtlar Sofrası
Ebru Gündeş
Ben Daha Büyümedim
Ebru Gündeş
Tatlı Bela
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Tanrı Misafiri
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