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7/24 Dinle Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

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01

Severek Öleceğim

02

Çingenem

03

Cennet

04

Sen Allahın Bir Lütfusun

05

Ölümsüz Aşklar

... KAPAT
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Albümler

Asya Ebru Gündeş

13.5 Ebru Gündeş

Beyaz Ebru Gündeş

Evet Ebru Gündeş

Kaçak Ebru Gündeş

Bize de Bu Yakışır Ebru Gündeş

Bizede Bu Yakışır Ebru Gündeş

Şahane Ebru Gündeş

Ahdım Olsun Ebru Gündeş

Dön Ne Olur Ebru Gündeş

Sen Allahın Bir Lütfusun Ebru Gündeş

Kurtlar Sofrası Ebru Gündeş

Ben Daha Büyümedim Ebru Gündeş

Tatlı Bela Ebru Gündeş

Tanrı Misafiri Ebru Gündeş

Çalma Listeleri

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

90'lar Türkçe Pop | Best of 90'lar

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Uzun Bir Yol

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Neşeli Sabahlar

90'lar | Hareketli Şarkılar

90'lar | Hareketli Şarkılar

Son Aşk

Son Aşk

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