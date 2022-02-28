Ebru Gündeş

Evcilik Oynayamam Yaptıklarının hesabını tutamıyorum Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum Yaptıklarının hesabını tutamıyorum Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum *** Bir günde çıkarım hayatından Toplanmam uzun sürmez Ben kararı çoktan verdim Ayrılık beni üzmez *** Bir kere geldim bu dünyaya Aşk için ağlayamam Senden ayrılıyorum diyerek Karalar bağlayamam *** Aşk bu oyun değil anlamıyorsan Fazla da zorlayamam Ben o yaşı çoktan geçtim canım Evcilik oynayamam

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne