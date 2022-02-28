Ebru Gündeş

Evlenir Miydik Nasıl isterdim senle Ağlayan bir bebeğin sesine uyanmayı Nasıl isterdim bilsen Bir ömür boyu senin nefesini duymayı *** Ben söylerim gönül dinler Şarkılarda hala güzel Olmayacak dualarda İhtimaller sana özel *** Üzgünüm ikimiz için, sen gözümün bebeği Hala yanıyor bende aşkın mangal yüreği Hep sorup duruyorum bazen kendi kendime Ayrılmasaydık evlenir miydik ? *** Anıların selamı var üzerimde kalmasın Ne kadar uzak olsan o kadar yanımdasın Hep sorup duruyorum bazen deli gönlüme Ayrılmasaydık evlenir miydik ?

Dert Faslı Yine akşam oldu, dert faslındayım Üstüme, üstüme gelir geceler Ah bu ne yangın, ah bu ne derttir Buna eyvah yar Yürek yareler içinde sarılırsa sar *** Aşk dilencisiyim şimdi sayende El açtım mutluluk dileniyorum Sana bin türlü beddua ederdim de Kalbim olmaz diyor, kıyamıyorum *** Yine akşam oldu dert saya saya Beni demden deme koyar geceler Ah bu ne yangın, ah bu derttir Bu ne eyvah yar Yürek yareler içinde, sarılırsa sar *** Aşk dilencisiyim şimdi sayende El açtım mutluluk dileniyorum Sana bin türlü beddua ederdim de Kalbim olmaz diyor, kıyamıyorum

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de, sen ne dersen de Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar *** Bu günler geçecek Sen ne dersen de Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil *** Kahrolduğum yalan değil Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu Yalan değil, yalan değil Artık kızmıyorum kaderime *** Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun Yolun açık olsun Bırak beni halime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar Bu günler geçecek *** Sen ne dersen de Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini *** Karar verdim artık senin her şeyini Unutacağım Kader değil, kader değil İçimdeki duygular *** Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar Kader değil, kader değil

Evcilik Oynayamam Yaptıklarının hesabını tutamıyorum Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum Yaptıklarının hesabını tutamıyorum Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum *** Bir günde çıkarım hayatından Toplanmam uzun sürmez Ben kararı çoktan verdim Ayrılık beni üzmez *** Bir kere geldim bu dünyaya Aşk için ağlayamam Senden ayrılıyorum diyerek Karalar bağlayamam *** Aşk bu oyun değil anlamıyorsan Fazla da zorlayamam Ben o yaşı çoktan geçtim canım Evcilik oynayamam

Evet Aradım seni yıllarca çok aradım Yağmur çamur demedim çok yollar aştım Adını dağlara taşlara yazdım Sen benim en büyük aşkımsın, aşkım Adını dağlara taşlara yazdım Sen benim en büyük aşkımsın, aşkım *** Evet söylüyorum Evet istiyorum Evet seviyorum Aşığım sana

Harika Acımı görür gibiyim ben aslında Sen acılara bile gülemiyorsun Bir gece evde otur kendi adına Durduğun yeri bile göremiyorsun *** Aklım sende kalıyor gözden uzak olunca Omuzunda uyusam bütün ömrüm boyunca Kaderime ağladım, tükendi genç çağlarım Bırak eskisi gibi olalım *** Allah özelini, güzelini yazsın alnıma Onu bulduğumda mutluluktan gel de ağlama Sonu çabuk olur, umut olur hiç korkmayasın Çünkü varlığınla, yokluğunla sen harikasın

Kızıl Mavi Gittin, boynumu büktün Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm bilemezsin Uyandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm Deliye döndüm, görsen ölürdün, gidemezdin *** Başımın ucunda tek kelimelik ayrılık Büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş Elinde tuttuğun karar, bense sanık Cezam müebbet aşk, tek sorun yalnızlık *** Biraz kızıl, biraz mavi Yalnızlığın asil rengi Gün batmadan dönsen bari Keşke dedim, duymadın mı?

Sadece Sevdim Olmaz sana kalpten sitemim Her ne dersem dilimden Eğer seni incitirse bu kalp İnan sökerim yerinden *** Anlamıyorsun gönül derdinden Neler çektim elinden ahh Kaç kere kırdın Kaç kere üzdün *** Beni perişan ettin sen Yine de ahh etmedim Yine de ahh etmedim Sadece sevdim, sadece sevdim *** Sadece sevdim ben Kıymaz sana kalpten bu yürek Her ne dersem dilimden Senin için atmasa bu kalp *** Söküp atarım yerinden Anlamıyorsun gönül derdinden Neler çektim elinden Kaç kere kırdın Kaç kere üzdün *** Beni perişan ettin sen Yine de ahh etmedim Yine de ahh etmedim Sadece sevdim, sadece sevdim Sadece sevdim ben

Tükeneceğiz Ne böyle senle ne de sensiz Yazık yaşanmıyor çaresiz Ne bir arada ne de ayrı Olmak imkansız hiç sebepsiz *** Ne hayallerle ümitler Mutlu olmaktı dileğimiz Suçlu ne sensin ne de benim Şimdi sensizim sende bensiz *** Bir an gelip de küllenince Yüreklerimiz dinlenince Başka sevgilerde teselli bulunca İşte biz o gün düşüneceğiz *** Etrafımızı sarıverecek Bir boşluk ki asla bitmeyecek Her şey biranda anlamsız gelecek İşte biz o gün tükeneceğiz