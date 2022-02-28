Ben Daha Büyümedim Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Ben Daha Büyümedim
-
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
***
Fırtınalar koparsa kopsun
Sürüklesin ikimizi
Arzular tutuştursun bizi
Razıyım sonuna senle olsun
***
Ben sana öylesi taptım inan
Öylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan
-
Beni sevdiğimden ayıran eller
Bana bu sevgiyi çok mu gördünüz
***
Ömrümde bir defa yüzüm gülmüştü
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
***
Ne zararım vardı benim sizlere
Suçum neydi benden ne istediniz
***
Gözünüz mü kaldı mutluluğumda
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
***
Benimde hakkımdı sevmek sevilmek
Yalnızlık ne demek bilir misiniz
***
Onunla bağlıydım ben bu hayata
Bana yaşamayı çok mu gördünüz
***
Ne zararım vardı benim sizlere
Suçum neydi benden ne istediniz
***
Gözünüz mü kaldı mutluluğumda
Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz
-
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
***
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
Yüreğimin zincirini
Kırdım bir akşam üstü
***
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum
Kalbim hayata küstü
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Sevme kızım yanarsın
Diye söylerdi annem
Girme aşk kapısından
Güler sana elalem
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
***
Dinlemedim ah
Ah bu kafam ah
O gün bu gündür
Aşk bana günah
-
Nereden rastladı gözlerim sana
Görecek başka bir göz yokmuş gibi
Bilmem ki, ben nasıl yâr dedim sana
Diyecek başka bir söz yokmuş gibi
***
Nereden rastladı gözlerim sana
Görecek başka bir göz yokmuş gibi
Bilmem ki, ben nasıl yâr dedim sana
Diyecek başka bir söz yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Göz ardı ettin hep duygularımı
Sona erdirmedin, korkularımı
Sana bağlamıştım, umutlarımı
Tutacak başka bir dal yokmuş gibi
***
Göz ardı ettin hep duygularımı
Sona erdirmedin, korkularımı
Sana bağlamıştım, umutlarımı
Tutacak başka bir dal yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
***
Tutuştu yüreğim, yandıkça yandım
Sayende günahı sevaptır sandım
Kalkıp da ben nasıl kapını çaldım
Gidecek başka bir yer yokmuş gibi
-
Akşamı getiren sesler susunca
Gönül rıhtımına bir gemi yanaşır
Döker hüzünleri gider sessizce
Gözlerimde geçen yüzün ıslanır
***
Saatler yorulur sabaha doğru
Geceler yorulur hasretin yorulmaz
Bırakmaz peşimi nereye gitsem
Çoğalır düşüncem aklıma sığmaz
***
İki gözüm iki bulut
Yalnızlığa yürüyorum
Yenik düştüm hasretine
Çöllerinde çürüyorum
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