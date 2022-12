Ebru Gündeş

Ne yordunuz yoruldunuz Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz Siz kimdiniz neciydiniz Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz *** Ne yaptıysam hep kendime Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz Sevaplarım var günahlarım Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz Off.. *** Gidiniz Allah aşkına Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz Hepiniz aşkı unuttunuz Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz *** Bırakın Allah aşkına Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz Hepiniz aşkı unuttunuz Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz

Bazen ağlamakla, bazen gülmekle Bazen sevilmekle, bazen sevmekle Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım *** Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım Böyle gelir geçer benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevdiğim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım *** İşte böyle dertler söyletir beni Bir kırık saz gibi inletir beni Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim dertlerim *** Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim hayatım Anlatmakla bitmez benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevgilim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım