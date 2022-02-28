Ebru Gündeş

Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Birde derdin ki hayatım sensin Hayatın burada sen neredesin *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Dünya bir yanaydıda hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Hani senin bir tanen Hani senin tek çaren Yalnız sevdan aşkın Ben değil miydim