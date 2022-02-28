Ebru Gündeş

Hasret rüzgarları çok erken esti Savrulduk sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** O çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yalvarsam tanrıma yazımı silmez Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana

Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Birde derdin ki hayatım sensin Hayatın burada sen neredesin *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Dünya bir yanaydıda hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Hani senin bir tanen Hani senin tek çaren Yalnız sevdan aşkın Ben değil miydim