Ebru Gündeş

Bir gün tesadüfen beni hatırlarsan, eski günler aklına gelirde ağlarsan Gururunu değil yüreğini dinle, sakın korkma aramaktan *** Bilmiyorsun ben nasıl yalnızım burada, kapattım gözlerimi güzelim dünyaya Sanki sen hala bu evdeymişsin gibi, yaşamaktan vazgeçmedim *** Hiçbir zaman unutmayı denemedim, hiçbir zaman başkasını sevemedim *** Anıları bırakıpta başka şehre gidemedim Hiçbir zaman başka yerde mutluluğu aramadım Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım Hayaline ihanet etmedim edemedim hiçbir zaman *** Bir şarkı duyarda beni hatırlarsan, eski mektuplarımı açarda okursan Eğer sesimi duymak istersen o an, sakın korkma aramaktan *** Bilmiyorsun nasıl dağıldı hayatım, yasakladım gönlüme hayaller kurmayı Mutlu olmayı kendime yasakladım, acılardan vazgeçmedim *** Hiçbir zaman unutmayı denemedim, hiçbir zaman başkasını sevemedim *** Anıları bırakıp da başka şehre gidemedim Hiçbir zaman başka yerde mutluluğu aramadım Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım Hayaline ihanet etmedim edemedim hiçbir zaman