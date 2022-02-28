Gece Yalanları Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Gece Yalanları
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Bir gün tesadüfen beni hatırlarsan, eski günler aklına gelirde ağlarsan
Gururunu değil yüreğini dinle, sakın korkma aramaktan
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Bilmiyorsun ben nasıl yalnızım burada, kapattım gözlerimi güzelim dünyaya
Sanki sen hala bu evdeymişsin gibi, yaşamaktan vazgeçmedim
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Hiçbir zaman unutmayı denemedim, hiçbir zaman başkasını sevemedim
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Anıları bırakıpta başka şehre gidemedim
Hiçbir zaman başka yerde mutluluğu aramadım
Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım
Hayaline ihanet etmedim edemedim hiçbir zaman
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Bir şarkı duyarda beni hatırlarsan, eski mektuplarımı açarda okursan
Eğer sesimi duymak istersen o an, sakın korkma aramaktan
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Bilmiyorsun nasıl dağıldı hayatım, yasakladım gönlüme hayaller kurmayı
Mutlu olmayı kendime yasakladım, acılardan vazgeçmedim
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Hiçbir zaman unutmayı denemedim, hiçbir zaman başkasını sevemedim
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Anıları bırakıp da başka şehre gidemedim
Hiçbir zaman başka yerde mutluluğu aramadım
Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım
Hayaline ihanet etmedim edemedim hiçbir zaman
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