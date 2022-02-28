Ebru Gündeş

Hoşgör sen Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada Arkadaşlık düşmanlıkla yanyana Bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para Değiştirir insanları hep bir anda *** Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi *** Hoşgör sen affet gitsin aldırma Büyüklük sende kalsın sonunda Sen sarıl o sana sarılmazsa Sen unut unutmazsa *** Hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara Dinle beni sakın uyma şeytana Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına Esir olma boş yere gururuna *** Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi *** Hoşgör sen affet gitsin aldırma Büyüklük sende kalsın sonunda Sen sarıl o sana sarılmazsa Sen unut unutmazsa

Bana Öyle Gel Bir gece yarısı uykun kaçar da Yanımda olmayı istersen eğer Hiç vakit kaybetme hemen çık yola Her şeye hazır ol bana öyle gel *** Nasıl özlüyorum seni bir bilsen Her nereye baksam karşımda hep sen Göndermem bir daha eğer gelirsen Her şeye hazır ol bana öyle gel *** Gel Gel Her şeye hazır ol Gel Gel Her şeye razı ol Gel Gel Canımın yoldaşı ol Gel Gel Bana öyle gel *** Seni sevdiğimden şüphen olmasın Bu aşka hiç kimse olamaz engel Veda et geride bir şey kalmasın Her şeye hazır ol bana öyle gel

Beterin Beteri Var Senin derdin dert midir Benim derdim yanında Hiç kimsede gördün mü Böyle dert hayatında *** Otur şöyle yanıma Dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama Deşme benim derdimi *** Beterin beteri var Haline şükret dostum Yıllardır mutluluğun Her gün peşinden koştum Daha bir çok derdimi Ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı Boşuna ağartmadım *** Tanrım bile unutmuş Dertlerime dur demez Bir insanın üstüne Bu kadar dert yüklenmez Kaderim beni böyle Meyhanelere attı Günahım neydi bilmem Beni dertli yarattı

Gurur Şu anda engelim sadece gurur Ararsan belki de dönerim sana Hasret bu kim bilir belli mi olur Gel desen belki de dönerim sana *** Gururla küllenmez duygularımız *** Çılgınca bir aşktı yaşadığımız Sudan bir sebepti ayrılığımız Gel desen belki de gelirim sana *** Ben seni arayıp sormasam olmaz Ettiğim sitemin kıymeti kalmaz Sevenler çok fazla ayrı duramaz Gel desen belki de gelirim sana.

Tatlı Bela Öyle çapkın bakma bana, Cilveyle naz yapma bana, Çarpar kalbim yana yana. *** Gülüşleri bir hoş etti, Durgun gönlüm delilendi, Sanki ömrüm tazelendi. *** Tatlı, tatlı, tatlı bela, Tatlı, tatlı, tatlı bela, Bu ne iş ve bu ne ela, *** Dünya kalmaz sana bana. *** Her gece sen düşlerimde, Biraz anla insaf eyle, Olmaz tatlım olmaz böyle. *** Bir görünüp kaybolursun, Böyle âşık zor bulursun, Yaktın beni helal olsun. *** Tatlı, tatlı, tatlı bela, Tatlı, tatlı, tatlı bela, Bu ne iş ve bu ne ela, Dünya kalmaz sana bana