Ebru Gündeş

İki Gözüm İki Bulut Akşamı getiren sesler susunca Gönül rıhtımına bir gemi yanaşır Döker hüzünleri gider sessizce Gözlerimde geçen yüzün ıslanır *** Saatler yorulur sabaha doğru Geceler yorulur hasretin yorulmaz Bırakmaz peşimi nereye gitsem Çoğalır düşüncem aklıma sığmaz *** İki gözüm iki bulut Yalnızlığa yürüyorum Yenik düştüm hasretine Çöllerinde çürüyorum

Çok Mu Gördünüz Beni sevdiğimden ayıran eller Bana bu sevgiyi çok mu gördünüz *** Ömrümde bir defa yüzüm gülmüştü Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz *** Ne zararım vardı benim sizlere Suçum neydi benden ne istediniz *** Gözünüz mü kaldı mutluluğumda Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz *** Benimde hakkımdı sevmek sevilmek Yalnızlık ne demek bilir misiniz *** Onunla bağlıydım ben bu hayata Bana yaşamayı çok mu gördünüz *** Ne zararım vardı benim sizlere Suçum neydi benden ne istediniz *** Gözünüz mü kaldı mutluluğumda Bir kere gülmeyi çok mu gördünüz

Fırtınalar Bir dost gibi davran bana Herkes bizi öyle bilsin Bugün burada bütün olanlar Saklı, gizli sürüp gitsin *** Fırtınalar koparsa kopsun Sürüklesin ikimizi Arzular tutuştursun bizi Razıyım sonuna senle olsun *** Ben sana öylesi taptım inan Öylesi aşka yasak tanımam Deliler gibiyim anla biraz Aklımı yolda bıraktım inan

Sevme Yanarsın Yüreğimin zincirini Kırdım bir akşam üstü Yüreğimin zincirini Kırdım bir akşam üstü *** Bir çapkına vuruldum Kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum Kalbim hayata küstü *** Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana elalem *** Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana elalem *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah *** Yüreğimin zincirini Kırdım bir akşam üstü Yüreğimin zincirini Kırdım bir akşam üstü *** Bir çapkına vuruldum Kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum Kalbim hayata küstü *** Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana elalem *** Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana elalem *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah *** Dinlemedim ah Ah bu kafam ah O gün bu gündür Aşk bana günah