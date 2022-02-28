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7/24 Dinle Ben Daha Büyümedim

Ben Daha Büyümedim Şarkı Sözleri

Ebru Gündeş Ben Daha Büyümedim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Gündeş Ben Daha Büyümedim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Daha Büyümedim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ben Daha Büyümedim

  • İki Gözüm İki Bulut

  • Çok Mu Gördünüz

  • Fırtınalar

  • Sevme Yanarsın

  • Tutuştu Yüreğim

  • Ben Daha Büyümedim

  • Unutuverdim

  • Eliniz Mahkum

  • Yorgun Geceler

  • Dayanamıyorum

  • Sen Olsaydın

  • Elimiz Mahkum

  • Çok mu Gördeniz

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