Ebru Gündeş

Kaybedenler Şarkı Sözleri
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Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz
Maalesef pek farkı yok diğerlerinden
İtiraz etmedik, itiraf etmedik
Kaybedenlerdendik değerlerinden
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Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu
El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu
Hiç hayır dedin mi, soru sordun mu
Memnun değilim aldığım haberlerinden
***
Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi
Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi
Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi
Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum