Ebru Gündeş

Kızıl Mavi Şarkı Sözleri
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Gittin, boynumu büktün
Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm bilemezsin
Uyandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm
Deliye döndüm, görsen ölürdün, gidemezdin
***
Başımın ucunda tek kelimelik ayrılık
Büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş
Elinde tuttuğun karar, bense sanık
Cezam müebbet aşk, tek sorun yalnızlık
***
Biraz kızıl, biraz mavi
Yalnızlığın asil rengi
Gün batmadan dönsen bari
Keşke dedim, duymadın mı?