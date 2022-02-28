Ebru Gündeş

Bi yanım git diyo bi yanım kal Bi yanım ölüm bi yanım can Zaten gururum ayaklarının altında *** Bi yanın şeytan bi yanın saf Bi yanım yaz bi yanım kar İhanetinin Ben hariç herkes farkında *** Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana Ciğerimin yanışını alışırım demiştim Söyle nasıl böyle değiştin? *** Sana yok bir diyeceğim Bi daha nasıl seveceğim Bi kadeh içip gideceğim Kalmam bu saatten sonra *** Sanma adını anacağım Bi yol kalmadı varacağım Belki seversin sanacağım Sanmam bu saatten sonra *** Sana yok bir diyeceğim Bi daha nasıl seveceğim Bi kadeh içip gideceğim Kalmam bu saatten sonra *** Sanma adını anacağım Bi yol kalmadı varacağım Belki seversin sanacağım Sanmam bu saatten sonra *** Dili yokki yüreğimin anlatsın sana Ciğerimin yanışını alışırım demiştim Söyle nasıl böyle değiştin? *** Sana yok bir diyeceğim Bi daha nasıl seveceğim Bi kadeh içip gideceğim Kalmam bu saatten sonra *** Sanma adını anacağım Bi yol kalmadı varacağım Belki seversin sanacağım Sanmam bu saatten sonra *** Sana yok bir diyeceğim Bi daha nasıl seveceğim Bi kadeh içip gideceğim Kalmam bu saatten sonra *** Sanma adını anacağım Bi yol kalmadı varacağım Belki seversin sanacağım Sanmam bu saatten sonra *** Sana yok bir diyeceğim Bi daha nasıl seveceğim Bi kadeh içip gideceğim Kalmam