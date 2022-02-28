Ebru Gündeş

Kalmam Şarkı Sözleri
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Dinlemem dinlemem gücüme gidiyor dinlemem
Anlamam anlamam yüreğim acıyor anlamam
Dört yanımı sarmışken ihanet
Yüreğimdeki çocuk sana emanet
***
Bir sen varsın gözümde sazımda
Bırakma beni bu kurtlar sofrasında
Dinlemem anla, duramam anla, gençliğim yorgun
Dinlemem anla, duramam anla, yüreğim dargın
***
Susamam susamam başımda efkar susamam
Duramam duramam sazımda fırtınalar duramam
Küskünlüğüm dostan; ele değil
***
Yorgunluğum dilden; saza değil
Seninle geleceği düşünürken
Bırakma beni bu kurtlar sofrasında
-
Bi yanım git diyo bi yanım kal
Bi yanım ölüm bi yanım can
Zaten gururum ayaklarının altında
***
Bi yanın şeytan bi yanın saf
Bi yanım yaz bi yanım kar
İhanetinin
Ben hariç herkes farkında
***
Dili yok ki yüreğimin anlatsın sana
Ciğerimin yanışını alışırım demiştim
Söyle nasıl böyle değiştin?
***
Sana yok bir diyeceğim
Bi daha nasıl seveceğim
Bi kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
***
Sanma adını anacağım
Bi yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
***
Sana yok bir diyeceğim
Bi daha nasıl seveceğim
Bi kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
***
Sanma adını anacağım
Bi yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
***
Dili yokki yüreğimin anlatsın sana
Ciğerimin yanışını alışırım demiştim
Söyle nasıl böyle değiştin?
***
Sana yok bir diyeceğim
Bi daha nasıl seveceğim
Bi kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
***
Sanma adını anacağım
Bi yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
***
Sana yok bir diyeceğim
Bi daha nasıl seveceğim
Bi kadeh içip gideceğim
Kalmam bu saatten sonra
***
Sanma adını anacağım
Bi yol kalmadı varacağım
Belki seversin sanacağım
Sanmam bu saatten sonra
***
Sana yok bir diyeceğim
Bi daha nasıl seveceğim
Bi kadeh içip gideceğim
Kalmam