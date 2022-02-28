Sen Allahın Bir Lütfusun Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Sen Allahın Bir Lütfusun
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Bu sensiz gecelerde uykular haram bana
Bakamam aynalara aynalar düşman bana
Ağlamışım gülmüşüm dertten derde düşmüşüm
Sensizim sürgünlerde ne acılar görmüşüm
Kahretsin seviyorum
Hep seni İstiyorum
Neredesin bilmiyorum
Özledim özledim seni
***
Karanlığın ortasında seni arar ellerim
Teslim olmuş düşünceler yokluğuna esirim
Ağlamışım gülmüşüm dertten derde düşmüşüm
Sensizim sürgünlerde ne acılar görmüşüm
Kahretsin seviyorum
Hep seni İstiyorum
Neredesin bilmiyorum
Özledim özledim seni
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Sen Allah'ın bir lütfusun
Gözlerimin nurusun
Seni gören şifa bulur
Gel de gönlüm şifa bulsun
***
Seni seven aşkı bulur
Gel de gönlüm aşka doysun
Biliyorum yüreğin beni ister
O zaman bu biçare niye bekler
***
Geliver de gül yüzünü göster
Burada bir garip seni bekler
Gel sevindir şu garibi
Gel de üzme bu garibi
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