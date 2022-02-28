Ebru Gündeş

Seni İstiyorum Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim, istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim, istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin

Hovarda Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarda Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarda *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarda *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yalan yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman aman aman

Sen Yoluna Ben Yoluma Şu aşkın hiç adaleti yok mu Gönülden sevene gönül veren yok mu Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna ben yoluma *** Ne ben ararım ne sen ara Sen yoluna ben yoluma Şu aşkın hiç adaleti yok mu Gönülden sevene gönül veren yok mu *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna ben yoluma Ne ben ararım ne sen ara Sen yoluna ben yoluma

Söz Vermiştin Bana Söz vermiştin bana Yanı başımda yaşlanmaya Söz vermiştik bu dünyaya Ne olursak olsaydık *** Kaç yıl geçti bak hala Son bakışın miras bana Saklı duruyor ne fayda Bıraksaydın solsaydık *** Hangi bahane avutur bilmem Hangi günahın bedeli bu Kandırmıyor ne gündüzüm ne gecem Böyle intikam olmaz *** Çok mu fazla bu sitem Ağır değil mi bu ceza Söyle kim çok gördü seni bana Böyle yalnız kalınmaz *** Paylaşılmıyor hüzün Paylaşamam yolu yok bunun Anlatamam sözü yok bunun Çekilecek başa geldikçe dertler *** Bir zaman bir yerde Buluşuruz yolu yok bunun Kavuşuruz yolu yok bunun Görülecek günü geldikçe *** Hangi bahane avutur bilmem Hangi günahın bedeli bu Kandırmıyor ne gündüzüm ne gecem Böyle intikam olmaz *** Çok mu fazla bu sitem Ağır değil mi bu ceza Söyle kim çok gördü seni bana Böyle yalnız kalınmaz

Unutamam Unutmadım unutamam Kara sevdam merak etme Yaşamaksa yaşadım lakin Canımın çoğu kaldı sende *** Pişman mıyım asla Güzelleştim yasla Sevmedim mi sevdim evet Senden sonra ihtirasla *** Ama benim ciğerim yanar Ten oyalanır can kanar İki gözüm iki çeşme Haberin yok içerime içerime akar

Kahpe Kader A benim avanak, arızalı, arsız gönlüm Feleğin çemberine takılıp döndün ya Arayan bulur elbet, aradın, buldun pes Hanyayı konyayı gördün ya *** Ben sana ne ettim, yollarımı çıkmaza bağladın Üç gün mutlu olduysam, üç ömürlük ağladım Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz anladım Tokadını yiye yiye, gerçeğe aydım ya *** Kader, kahpe kader Ağlarını ördün mü? Yardan yok hiç haber Yar kaldın mı, öldün mü?

İkimizin Yerine Sevdim, çok sevdim Tanıdım aşkın en saf halini Kokladım gecelerce Bıraktığın eşyayı boş evi *** Uzanamadı elim telefona Defalarca gidip geldi Yenik düştüm kendime Göre göre *** Gurur sandığım aslında Ümitsizliğimdi Anladım temelli gittiğini Haklıydın üstelik *** Suç benimdi Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak bütün kederleri *** Ben ağlarım ikimizin yerine Bilirsin aslında adaletsizliğini İstemezsin hani sen de bittiğini Ama kendinden yanadır ya hep yürek Feda edip aşkı, gurur ya kendini

Sonuna Kadar Sonuna kadar geldim aşkın Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle bitse de Ben seni unutamam *** Sonuna kadar geldim aşkın

Unut Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim *** Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim...