Ebru Gündeş

Seni benden almaya senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez Anlamasan da beni, dinlemesen de olur Başkasını sevemem saçmalama ne olur *** Anılar kilitlemiş sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni alsana *** Kolaysa sen unutsana Yazıklar olsun bana Seviyorum, seviyorum seni çok