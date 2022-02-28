Seni Seviyorum Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Seni Seviyorum
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Seni benden almaya senin de gücün yetmez
Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez
Anlamasan da beni, dinlemesen de olur
Başkasını sevemem saçmalama ne olur
***
Anılar kilitlemiş sana
Resimler delil gibi bana
Allah'ım da şahit buna
Gel içimden seni alsana
***
Kolaysa sen unutsana
Yazıklar olsun bana
Seviyorum, seviyorum seni çok