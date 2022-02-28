Kaçak Şarkı Sözleri
Ebru Gündeş Kaçak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Gündeş Kaçak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
***
Yalan yalan yalan
Seni unuttuğum yalan
Çocuksu bir sevinç başlar içimde
Seni gördüğüm zaman
***
Sen yoksan her şey eksik
Sen varsan her şey tamam
Neyim varsa alıp götürsünler benden
Paylaşmaya hazırım inan inan
Yalnız seni paylaşamam
***
Yalan yalan yalan
Seni sevmediğim yalan
Kızgın bir anımda söyledim yalan
Seni sevmediğim yalan
-
Bir zamanlar benim sevgilimdin
Yanımdayken bile hasretimdin
Şimdi başka bir aşk buldun
Mutluluk senin olsun
***
Dertler benim çile benim
Hayat senin senin olsun
Ben daha ne çile dertlere yolcuyum
Ben alnına dert yazılan kader mahkumuyum
***
Fark etmez yaşamak
Sen mesut ol yeter
Dertler bana gönül vermiş
Ben aşk sarhoşuyum
***
Dilerim her arzun gerçek olsun
Hayat bu şansın hep açık olsun
Dertler benim çile benim
Hayat senin senin olsun Hatıralar hasret benim
***
Ömrüm senin senin olsun
Bir gün daha geçti yine sensiz
Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz
Çare bensiz ben çaresiz ümidim senin olsun
***
Sana gelen dertler benim
Mutluluk senin olsun
İsterdim ömrümüz geçseydi beraber
İster miydim ayrılık gülseydi şu kader
***
Ben çile dert dolu sen ümitler yolu
Şimdi sensiz bak seninle geçiyor mevsimler
Bir zamanlar benim sevgilimdin
Yanımdayken bile hasretimdin
***
Şimdi başka bir aşk buldun
Mutluluk senin olsun
Dertler benim hasret benim
Ömrüm senin senin olsun
-
Ne çok üzülmüşüm sevinçlerimden çok
Ne çok ağlamışım gülmek yabancı
Kaderin eline bırakıp kendimi
Harcadım ömrümü kader yalancı
***
Belli ki sen de gideceksin
Gözüm yollarda
Belli ki ben de solacağım
Bu ilkbaharda
***
Gidenlerden intikam
Senden önce ben
***
Gidiyorum
Sözlerimde bir sen varsın
Bir de umutlarım
Gidiyorum
Ellerimde bir yalnızlığım var
Ve bir de gözyaşlarım
***
Gitme desene ne olur
***
Belli ki sen de gideceksin
Gözüm yollarda
Belli ki ben de solacağım
Bu ilkbaharda
***
Gidenlerden intikam
Senden önce ben
***
Gidiyorum
Sözlerimde bir sen varsın
Bir de umutlarım
Gidiyorum
Ellerimde bir yalnızlığım var
Ve bir de gözyaşlarım
***
Gitme desene ne olur
Gitme desene
-
Bir hikaye daha bitti bitiyor
Göz göre göre kaçıp gidiyor elden
Ne hazindir hayat eksiliyor sabrederken
Git gide imkansızlaşıyor
Tende vakit geç, canda erken
Her insan diğerine benziyor kaybederken
***
Acı günler var önümüzde
Kurudu yaşlar gözümüz de
Duramadık ki sözümüzde
Tarih tekrar ediyor
***
Hayatta başarılar diliyorum
Hayatta başarılar diliyorum
Laf olsun diye değil samimiyim
İyiliğini istiyorum
-
Bu şehirde buldum buğday ellerini
Bu şehirde sevdim badem dillerini
Senle unuttum bütün ezberlerimi
Pişman değilim ama göçtüm kederden
Düşman değilim ama çöktüm erkenden
***
Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?
Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm?
Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?
***
Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi
Seninle doldurdum yasak ihlalimi
Seninle kapattım aşk defterlerimi
Pişman değilim ama göçtüm kederden
Düşman değilim ama çöktüm erkenden
***
Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?
Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm?
Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?
-
Geçmişe mazi diyorlar hayatımdaki ağır hasar
Kaçıncı ihanetin bu, tutulmamış kaç sözün var
Sevgide bir yere kadar benim de hayallerim var
Ayrılık için yazdığım söylenmemiş sözlerim var
***
Senin gibi birini tanımıyorum
Zahmet edip de sormuyorum
Ben kendi hükmümle yol alıyorum
Zaten ben sever gibi yapamıyorum
-
Bir nefes gibi sevmek
Çok gerekli çok özel
Bu yasak aşkımızda
Son nefes bile güzel
***
Sen de ben de çaresiziz ah
Çıkmazdayız yolumuz yok
Sevmek hakkımız da olsa
Biliyorsun biliyorsun biliyorsun
Sonumuz yok
***
Ben yaşarım yaşanmış duygularımla
Ortasından bölünmüş uykularımla
Sen beni düşünme toparlanırım
Güle güle git sen saygılarımla
***
Sen de ben de çaresiziz ahh
Çıkmazdayız yolumuz yok
Sevmek hakkımız da olsa
Biliyorsun biliyorsun biliyorsun
Sonumuz yok
***
Ben yaşarım yaşanmış duygularımla
Ortasından bölünmüş uykularımla
Sen beni düşünme toparlanırım
Güle güle git sen saygılarımla
-
Saçlarını dağıtırsın
Rüzgarlara bırakırsın
***
Sen sevmeye yakışırsın
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün ahh
***
Güzel diye sana denir
Senin her kahrın çekilir
***
Candan bile vaz geçilir
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün
***
Her şey yalan gerçek sensin
Gelirse dert senden gelsin
Bence aşkın kendisisin
Seni sevmeyen ölsün ölsün
Seni sevmeyen ölsün ahh
-
Söyleseydin hazır olurdum
Sebebin yok şimdi zor durum
Elimin gücümün yettiği kadar
Seni seni seni unuturum
***
Söyleseydin hazır olurdum
Sebebin yok şimdi zor durum
Elimin gücümün yettiği kadar
Seni seni unuturum
***
Konuşursak olur mu çare
Hiç gerek yok böyle vebale
Ecele ölüme yakın dururum
Seni seni unuturum
***
Kimin hakkıysan onla kal
Senden önce bir Allah'ım var
Her günüm ömrümün bittiği kadar
Beni bizi unuturum
***
Zaten artık tükendik Aşkım
İşte sana büyük yalanım
Elimin gücümün yettiği kadar
Seni seni unuturum
-
Zorla tutamam gidene yol yakışır
Aşk bir kalp yarasıdır zamanla unutulur
***
Senle ayrıldık ne denir ki hayırlısı
Gönlümün kapısını yeni bir aşk çalabilir
***
Yanmam yıkılmam senin ardından yar
Öteki aşıklardan büyük farkın var
***
Bir gidene kal demem asla
İki ezdirmem kendimi aşka
***
Üç düşman olup ayrılmak yakışmaz
Sana son sözüm iyi şanslar
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