Ebru Gündeş

Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün ahh *** Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir *** Candan bile vaz geçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün ahh