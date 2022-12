Haydi çabuk seni beklediğim zaman Her saniye bin asır El ele göz göze dizlerine yattığım Zaman her şey benim Senle benim arama girecek olanın Ölümü yakındır Kendi canın isterse gidersin Ama benim canımı çok acıtır *** Demek ki böyle aşk dedikleri şey Ne acılar çektim hey gidi hey Şimdi bana mutluluk yakışır *** Gitme be daha dur Akşamın sabahı var gülün dikeni batar Temmuzu soğutur ellerin beni yakar Seninle çok işim var *** Kalbimi bombalıyor kuşkular Sen çıkıp ta gelene kadar Hayallerim kabusa dönüşür Sesini duyuncaya kadar Korkularım konuşur Seninle konuşup susuncaya kadar Sonra da aynı güneş ısıtır Seni de beni de kime ne *** Demek ki böyle aşk dedikleri şey Ne acılar çektim hey gidi hey Şimdi bana mutluluk yakışır *** Gitme be daha dur Akşamın sabahı var gülün dikeni batar Temmuzu soğutur ellerin beni yakar Seninle çok işim var *** Gitme be daha dur Akşamın sabahı var gülün dikeni batar Temmuzu soğutur ellerin beni yakar Seninle çok işim var