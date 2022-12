Ebru Gündeş

Sen beni sevmekten gidince Ben bana borçlu kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur *** Aşk yasaklandı artık Halka açık yerlerde El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara Kaldırdık tüm tutuşmaları Yasak kelime oyunu yapmak Yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ardarda uyumamak Kimse ölmesin diye kimsenin aklında Her sevdalı verdiği sözü geri alacak Güneşi ayı hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya Ne deniyorsa onu atacak kalp Ve süresi yirmi dört saate çıkarılacak meskun mahallerde ağlamanın *** Sen sesini alıp gidince Ben burada dilsiz kaldım Ya sen bana fazla geldin Ya ben sana az kaldım *** Gitme bir adım öteye gülüm Bir adımda gurbet olur Gitme bir nefes öteye gülüm Her nefes hasret olur