Ebru Gündeş

Sonuna kadar geldim aşkın Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle bitse de Ben seni unutamam *** Sonuna kadar geldim aşkın

Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim, istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim, istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin *** Bu gece gel, yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git Eve kokun siner, duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin

Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim *** Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim...