Ebru Gündeş

-
Sonuna kadar geldim aşkın
Kavuşamadım ben sana
Yetişemedim ben sana
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
***
Bekledim inan seni her gün
Dayanamadım sevgisiz
Yaşayamadım ben sensiz
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
***
Yazık ettin yazık
Kendinden çok bana
Gücüm kalmadı artık
Her yokluğunda
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle bitse de
Ben seni unutamam
***
Sonuna kadar geldim aşkın
-
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarda
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarda
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarda
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kim yalan yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman aman aman
-
Şu aşkın hiç adaleti yok mu
Gönülden sevene gönül veren yok mu
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna ben yoluma
***
Ne ben ararım ne sen ara
Sen yoluna ben yoluma
Şu aşkın hiç adaleti yok mu
Gönülden sevene gönül veren yok mu
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna ben yoluma
Ne ben ararım ne sen ara
Sen yoluna ben yoluma
-
Söz vermiştin bana
Yanı başımda yaşlanmaya
Söz vermiştik bu dünyaya
Ne olursak olsaydık
***
Kaç yıl geçti bak hala
Son bakışın miras bana
Saklı duruyor ne fayda
Bıraksaydın solsaydık
***
Hangi bahane avutur bilmem
Hangi günahın bedeli bu
Kandırmıyor ne gündüzüm ne gecem
Böyle intikam olmaz
***
Çok mu fazla bu sitem
Ağır değil mi bu ceza
Söyle kim çok gördü seni bana
Böyle yalnız kalınmaz
***
Paylaşılmıyor hüzün
Paylaşamam yolu yok bunun
Anlatamam sözü yok bunun
Çekilecek başa geldikçe dertler
***
Bir zaman bir yerde
Buluşuruz yolu yok bunun
Kavuşuruz yolu yok bunun
Görülecek günü geldikçe
***
Hangi bahane avutur bilmem
Hangi günahın bedeli bu
Kandırmıyor ne gündüzüm ne gecem
Böyle intikam olmaz
***
Çok mu fazla bu sitem
Ağır değil mi bu ceza
Söyle kim çok gördü seni bana
Böyle yalnız kalınmaz
-
Unutmadım unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
***
Pişman mıyım asla
Güzelleştim yasla
Sevmedim mi sevdim evet
Senden sonra ihtirasla
***
Ama benim ciğerim yanar
Ten oyalanır can kanar
İki gözüm iki çeşme
Haberin yok içerime içerime akar
-
A benim avanak, arızalı, arsız gönlüm
Feleğin çemberine takılıp döndün ya
Arayan bulur elbet, aradın, buldun pes
Hanyayı konyayı gördün ya
***
Ben sana ne ettim, yollarımı çıkmaza bağladın
Üç gün mutlu olduysam, üç ömürlük ağladım
Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz anladım
Tokadını yiye yiye, gerçeğe aydım ya
***
Kader, kahpe kader
Ağlarını ördün mü?
Yardan yok hiç haber
Yar kaldın mı, öldün mü?
-
Sevdim, çok sevdim
Tanıdım aşkın en saf halini
Kokladım gecelerce
Bıraktığın eşyayı boş evi
***
Uzanamadı elim telefona
Defalarca gidip geldi
Yenik düştüm kendime
Göre göre
***
Gurur sandığım aslında
Ümitsizliğimdi
Anladım temelli gittiğini
Haklıydın üstelik
***
Suç benimdi
Sen üzülme gülüm incinme
Canımın içi iki gözüm sakın küsme
Bana hediye bırak bütün kederleri
***
Ben ağlarım ikimizin yerine
Bilirsin aslında adaletsizliğini
İstemezsin hani sen de bittiğini
Ama kendinden yanadır ya hep yürek
Feda edip aşkı, gurur ya kendini
-
Dün bütün gece seni düşündüm yanarak
Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak
Ellerim tutuştu hasretini okşayarak
***
Nasıl istedim, istedim deliler gibi
Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini
Gel ne olursun gel son defa sev beni
***
Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel
Neden bilmem özlüyorum ellerini ver
Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter
Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer
***
Bu gece gel, yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git
Eve kokun siner, duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin
***
Bu gece gel, yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git
Eve kokun siner, duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin
***
Dün bütün gece seni düşündüm yanarak
Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak
Ellerim tutuştu hasretini okşayarak
***
Nasıl istedim, istedim deliler gibi
Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini
Gel ne olursun gel son defa sev beni
***
Gel, sarıl bana sarıl, seni istiyorum gel
Neden bilmem özlüyorum ellerini ver
Yok yalan değil, artık inkar etmiyorum yeter
Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer
***
Bu gece gel, yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git
Eve kokun siner, duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin
***
Bu gece gel, yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git
Eve kokun siner, duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin
***
Bu gece gel, yarın istersen yine git
Hatta unut ne varsa verdiğim, al götür öyle git
Eve kokun siner, duvarlara sesin
Hatta unut sen dün gece nerdeydin kimle seviştin
-
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim
Mutlaka bir iz bırakacak
Belki de çocuk gibi sana küseceğim
Seneler sonra utanarak
***
Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara
Hatta belki ağlayacağım
Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma
Ne olursa olsun seni unutacağım
***
Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
***
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim
Mutlaka bir iz bırakacak
Belki de çocuk gibi sana küseceğim
***
Seneler sonra utanarak
***
Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara
Hatta belki ağlayacağım
Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma
Ne olursa olsun seni unutacağım
***
Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
***
Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
***
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim...
-
Engel mi mesafeler aşk yoluna meşk yoluna
Değer mi sebepsizken ayrılığa
Baş koydum ben seninle mutlu
Aşk yoluna meşk yoluna
Bulurum Kaf dağına kaçsan da
***
Aşıklar anlar benim her halimi sevdiğimi
Dünyada bensiz bırakmam seni
Yalnızlar anlar benim her halimi sevdiğimi
Hayatta terk etmem seni
***
Yaparım bilirsin
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Romayı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Romayı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Engel mi mesafeler aşk yoluna meşk yoluna
Değer mi sebepsizken ayrılığa
Baş koydum ben seninle mutlu
Aşk yoluna meşk yoluna
Bulurum Kaf dağına kaçsan da
***
Aşıklar anlar benim her halimi sevdiğimi
Dünyada bensiz bırakmam seni
Yalnızlar anlar benim her halimi sevdiğimi
Hayatta terk etmem seni
***
Yaparım bilirsin
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
***
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben (Roma'yı Roma'yı )
Bulurum seni yine bulurum
Olurum yine senin olurum
Deliyim gözü kara deliyim
Yakarım Roma'yı da yakarım ben (Roma'yı Roma'yı )
Bulurum seni yine bulurum (Roma'yı Roma'yı )
Yaparım bilirsin
-