×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Bize De Bu Yakışır

Bize De Bu Yakışır Şarkı Sözleri

Ebru Gündeş Bize De Bu Yakışır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ebru Gündeş Bize De Bu Yakışır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bize De Bu Yakışır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Bize De Bu Yakışır

  • Söyleyin

  • Hani

  • Hasret Rüzgarları

  • Dahası Var

  • Seninle Çok İşim Var

  • Bir Gece Vakti

  • Yaşamak Bu Değil

  • Adam Olsaydın

  • Tek Tabanca

  • Senden Gayrı

  • Bize de Bu Yakışır

  • Tanımam Senden Başka

  • Ben Seçilmem Seçerim

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı