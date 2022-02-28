Bize De Bu Yakışır Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Bize De Bu Yakışır
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Bu aralar çok yorgunum
Hep isyankar, hep mutsuzum
Alnımdaki kara yazı
Ecel gibi silinmiyor
İçimdeki kurşun değil
Aşk yarası kapanmıyor
***
Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı
Söyleyin daha unutmadım yalanlarını
Söyleyin mahşere sakladım günahlarını
Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin
***
Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı
Söyleyin daha unutmadım yalanlarını
Söyleyin mahşere sakladım günahlarını
Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin
***
Bu aralar çok yorgunum
Hep isyankar, hep mutsuzum
Alnımdaki kara yazı
Ecel gibi silinmiyor
İçimdeki kurşun değil
Aşk yarası kapanmıyor
***
Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı
Söyleyin daha unutmadım yalanlarını
Söyleyin mahşere sakladım günahlarını
Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin
***
Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı
Söyleyin daha unutmadım yalanlarını
Söyleyin mahşere sakladım günahlarını
Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin
-
Çok uzaktasın beni duymazsın
Unuttun belki de hatırlamazsın
Hani derdin ya sen bir tanemsin
Bir tanen burada sen neredesin?
***
Hani derdin ya sen bir tanemsin
Bir tanen burada sen neredesin?
***
Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım
Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın
Benden başka kimseyi yerime koyamazdın
Hani hani nerdesin
Hani hani nerdesin, hani
***
Çok uzaktasın beni duymazsın
Unuttun belki de hatırlamazsın
Hani derdin ya sen bir tanemsin
Bir tanen burada sen neredesin?
***
Birde derdin ki hayatım sensin
Hayatın burada sen neredesin
***
Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım
Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın
Benden başka kimseyi yerime koyamazdın
Hani hani nerdesin
Hani hani nerdesin, hani
***
Dünya bir yanaydıda hani ben bir yanaydım
Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın
Benden başka kimseyi yerime koyamazdın
Hani hani nerdesin
Hani hani nerdesin, hani
***
Hani senin bir tanen
Hani senin tek çaren
Yalnız sevdan aşkın
Ben değil miydim
-
Hasret rüzgarları çok erken esti
Savrulduk sevgilim dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam tanrıma yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim doymadım sana
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