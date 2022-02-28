Ebru Gündeş

Bu aralar çok yorgunum Hep isyankar, hep mutsuzum Alnımdaki kara yazı Ecel gibi silinmiyor İçimdeki kurşun değil Aşk yarası kapanmıyor *** Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı Söyleyin daha unutmadım yalanlarını Söyleyin mahşere sakladım günahlarını Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin *** Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı Söyleyin daha unutmadım yalanlarını Söyleyin mahşere sakladım günahlarını Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin *** Bu aralar çok yorgunum Hep isyankar, hep mutsuzum Alnımdaki kara yazı Ecel gibi silinmiyor İçimdeki kurşun değil Aşk yarası kapanmıyor *** Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı Söyleyin daha unutmadım yalanlarını Söyleyin mahşere sakladım günahlarını Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin *** Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı Söyleyin daha unutmadım yalanlarını Söyleyin mahşere sakladım günahlarını Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin

Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Birde derdin ki hayatım sensin Hayatın burada sen neredesin *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Dünya bir yanaydıda hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Hani senin bir tanen Hani senin tek çaren Yalnız sevdan aşkın Ben değil miydim