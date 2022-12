Ebru Gündeş

Beni yanından hiç ayırma Gözlerim gözlerinde kalsın Seninle öyle doluyum ki, ah Her anımda inan sen varsın *** İstersen ver günahlarını Razıyım al sevaplarımı Koparma aşkım bağlarımı, ah Ellerin ellerimde kalsın *** Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin Sanki yıllar öncesi onu görüp sevmişim *** Anla artık hâlimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden *** Anla artık hâlimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden *** Sana adadım her şeyimi Sen çizdin benim kaderimi Esirgeme benden sevgini, ah Gel de bu yalnızlık son bulsun *** Sana adadım her şeyimi Sen çizdin benim kaderimi Esirgeme benden sevgini, ah Gel de bu yalnızlık son bulsun *** Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim *** Anla artık hâlimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden *** Anla artık hâlimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden *** Anla artık hâlimden Şüphe etme sevgimden Sensizlik bir uçurum Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden