Tanımam Senden Başka Şarkı Sözleri
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Ebru Gündeş
Tanımam Senden Başka
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Beni yanından hiç ayırma
Gözlerim gözlerinde kalsın
Seninle öyle doluyum ki, ah
Her anımda inan sen varsın
***
İstersen ver günahlarını
Razıyım al sevaplarımı
Koparma aşkım bağlarımı, ah
Ellerin ellerimde kalsın
***
Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin
Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim
Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin
Sanki yıllar öncesi onu görüp sevmişim
***
Anla artık hâlimden
Şüphe etme sevgimden
Sensizlik bir uçurum
Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden
***
Anla artık hâlimden
Şüphe etme sevgimden
Sensizlik bir uçurum
Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden
***
Sana adadım her şeyimi
Sen çizdin benim kaderimi
Esirgeme benden sevgini, ah
Gel de bu yalnızlık son bulsun
***
Sana adadım her şeyimi
Sen çizdin benim kaderimi
Esirgeme benden sevgini, ah
Gel de bu yalnızlık son bulsun
***
Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin
Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim
Tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin
Sanki yıllar öncesi seni görüp sevmişim
***
Anla artık hâlimden
Şüphe etme sevgimden
Sensizlik bir uçurum
Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden
***
Anla artık hâlimden
Şüphe etme sevgimden
Sensizlik bir uçurum
Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden
***
Anla artık hâlimden
Şüphe etme sevgimden
Sensizlik bir uçurum
Tut artık ellerimden, tut artık ellerimden