Ebru Gündeş

Kapıda asılı ceketin, yanına al gidiyorsan Çekmecede saatin, ilk hediyem hatırlıyorsan Sana dostça bi' nasihat, tabi beni dinliyorsan Bence aklını bul nerede bıraktıysan *** Bi' sen mi varsın söyle Bi' sen mi kaldın dünyada? Yalnız doğdum, yalnız ölürüm Bu ateşi söndürürüm *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek *** Kapıda asılı ceketin, yanına al gidiyorsan Çekmecede saatin, ilk hediyem hatırlıyorsan Sana dostça bi' nasihat, tabi beni dinliyorsan Bence aklını bul nerede bıraktıysan *** Bi' sen mi varsın söyle Bi' sen mi kaldın dünyada? Yalnız doğdum, yalnız ölürüm Bu ateşi söndürürüm *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek *** Gün gelecek devran dönecek Kahpe felek bana da gülecek Sen mi vardın şimdiye dek Tek tabanca da yaşar bu yürek