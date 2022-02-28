Ebru Gündeş

Tek Tabanca Şarkı Sözleri
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Kapıda asılı ceketin, yanına al gidiyorsan
Çekmecede saatin, ilk hediyem hatırlıyorsan
Sana dostça bi' nasihat, tabi beni dinliyorsan
Bence aklını bul nerede bıraktıysan
***
Bi' sen mi varsın söyle
Bi' sen mi kaldın dünyada?
Yalnız doğdum, yalnız ölürüm
Bu ateşi söndürürüm
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek
***
Kapıda asılı ceketin, yanına al gidiyorsan
Çekmecede saatin, ilk hediyem hatırlıyorsan
Sana dostça bi' nasihat, tabi beni dinliyorsan
Bence aklını bul nerede bıraktıysan
***
Bi' sen mi varsın söyle
Bi' sen mi kaldın dünyada?
Yalnız doğdum, yalnız ölürüm
Bu ateşi söndürürüm
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek
***
Gün gelecek devran dönecek
Kahpe felek bana da gülecek
Sen mi vardın şimdiye dek
Tek tabanca da yaşar bu yürek