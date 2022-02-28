Ebru Gündeş

Telafi Gönül bu engel dinlemez ki Eğer severse gelir alır Durur mu laftan anlamaz ki Eğer severse gelir alır *** Benim yasaklı kalbim Yemin bozdu yolunda Bekledi bekledi Seni buldu sonunda *** Sen telafisi olmayan En büyük hatam benim Senin yüzünden dünyayı Bir pula satan benim

Ahdım Olsun Geçti yıllar ah geç aydım Anladım ki boşa gün saydım Baka kaldım giden güne Ben hep düne ait kaldım *** Çocukluğum kavruk Gençliğim savruk Yetişkinliğimden hiç hayır yok Hayat kadere inat seni *** Sil baştan yaşayacağım Ahdım olsun Esip geçtim, yağıp geçtim Kaçırdım tez zamanları *** Pişmanlıklar, düşmanlıklar Bitmez dilimin amanları Çocukluğum kavruk Gençliğim savruk *** Yetişkinliğimden hiç hayır yok Hayat kadere inat seni Sil baştan yaşayacağım Ahdım olsun

Akıllı Ol Bu aralar sanki sana bir haller oldu Tavırların çok değişti Bilmediğim bir şey mi var Aklında ayrılık varsa *** Bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye Kolay mı benden kurtulmak Bilmediğim bir şey mi var Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar *** Akıllı ol senin aklını alırım Benim olmazsan vallah kapına dayanırım Akıllı ol senin aklını alırım Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım

Benim Dünyam Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek Sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam benim dünyamsın ** Kanımda canımda alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyada *** Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana.. *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam, gülen bahtımsın Sen benim sen benim sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde Her şey sende başlar seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter…

Bir İnat Uğruna Muallaktayım Bir inat uğruna gittin zamansız Yüreğim tarumar, bedenim cansız Yanarım külsüz, yanarım dumansız *** Şeytana uyduğun gün, rahatça uyudun mu Bende kaybettiğini başkasında buldun mu *** Ben bir bahtı karayım dayanmaktayım Kimsenin yerine meraklardayım Bir yanım unut diyor, öbür yanım çıldırıyor Ah muallaktayım *** Gelip de al benden emanetini Eller bilsin artık yar kıymetini Nefret aşkımızın kardeşi olmuş Ya aşkını ver ya sar nefretini

Kaybedenler Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz Maalesef pek farkı yok diğerlerinden İtiraz etmedik, itiraf etmedik Kaybedenlerdendik değerlerinden *** Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu Hiç hayır dedin mi, soru sordun mu Memnun değilim aldığım haberlerinden *** Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum

Sabahlar Uzak Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara Kaçıncı hasret, kaçıncı yalnızlığım Sigaramın ucunda Şimdi yanımda yanımda olacaktın Bıraktın beni sevda yokuşlarında Kuşlar uçurdum akşamdan sabahlara Sigaramın ucunda yanar hasretin Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa, Gel insafsız, ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımda *** Gerçekten inanıp sevseydin beni Böyle sabahları bekler miydim hiç Çoktan yanımda olurdun çoktan Gece üç beş nöbetlerine dikmezdin beni Sensiz kaldığım ilk günden beri İçimde bir umut vuslata dair Akşamları imzaladım gözyaşlarımla Seni aramıyor seni sormuyorsam Bu senden vazgeçtim demek değildir Bir daha böyle sevecek olsam Bir kalemde silerdim seni

Seni Seviyorum Seni benden almaya senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez Anlamasan da beni, dinlemesen de olur Başkasını sevemem saçmalama ne olur *** Anılar kilitlemiş sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni alsana *** Kolaysa sen unutsana Yazıklar olsun bana Seviyorum, seviyorum seni çok

Senin Olmaya Geldim Dün akşam yine benim Yollarıma bakmışsın Gelmeyince üzülüp Perdeyi kapatmışsın *** Kalbindeki derdine Derman olmaya geldim Sakın artık üzülme Sende kalmaya geldim *** Yıllar var ki hasretim O gül yüzüne Kararlıyım bu gece Senin olmaya geldim *** Benim için ağlayıp Hep gözyaşı dökmüşsün Yollarıma bakıp da Hep boynunu bükmüşsün

Sensizim Sadece sevmeyi bilenler için söylüyorum Seviyorsanız Allah’ına kadar Seviliyorsanız Allah’ına kadar Sevip nankörlük görüyorsanız boş verin gitsin *** Beklerim yıllarca beklerim Hasretime hasretini eklerim Beklerim yıllarca beklerim Özlemime özlemini eklerim *** Seni seni seni seni seviyorum diyemedim yar Seni seni çok özledim Nankörsün güzelim değmezsin Aşkın sevdanın kıymetini bilmezsin *** Kala kala bir ben kaldım dünyada sensizim Yana yana bir sana yandım dünyada sensizim Cana cana bir canı sevdim Dünyadaki o can sensin Sen benim göz bebeğim bir tanemsin