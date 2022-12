Ebru Gündeş

Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim *** Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Seni sevdiğimi unut, sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular, onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut, yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim...